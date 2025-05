Ankara zneutralizowała prawie dwa tuziny terrorystów YPG/PKK w północnej Syrii w miniony weekend. Jest to kolejny z serii ataków przeprowadzonych w tym roku. Operacje Turcji, mają na celu likwidację bastionów terrorystycznych, podkreślają żądania dotyczące rozwiązania YPG, rozbrojenia jej członków oraz opuszczenia terytorium Syrii przez wszystkich terrorystów PKK.

Poza bezpośrednimi obawami Turcji dotyczącymi bezpieczeństwa, działalność YPG/PKK stanowi szersze zagrożenie regionalne, destabilizując Syrię, podważając suwerenność Iraku i komplikując amerykańskie strategie walki z terroryzmem. Dlatego konieczność spójnej strategii regionalnej przeciwko terroryzmowi YPG/PKK jest niepodważalna.

Odbudowa Syrii we właściwy sposób

Zbrojne grupy działające niezależnie od syryjskiej armii bezpośrednio podważają suwerenność Damaszku. Ich zakorzeniona obecność utrudnia wysiłki na rzecz integracji militarnej, które są kluczowe dla stabilności kraju po konflikcie.

Prezydent Syryjskiego Rządu Przejściowego Ahmed al Sharaa jasno stwierdził, że broń nie powinna trafiać w ręce żadnej innej jednostki poza państwem, co czyni rozbrojenie PKK/YPG nie tylko pożądanym, ale wręcz koniecznym.

Najnowsze wydarzenia pokazują, że terroryści PKK/YPG odmawiają ograniczenia gwałtownych starć w północnej Syrii. Na przykład ich ciągła obecność zbiegła się z licznymi zamachami bombowymi w dystrykcie Manbidż w Syrii, co od miesięcy zwiększa liczbę ofiar. To wyzwanie dla wysiłków al Sharaa na rzecz ograniczenia przemocy i wzmocnienia autorytetu państwa.

Omer Ozdemir, pracujący na Uniwersytecie Ibn Haldun, powiedział dla TRT World: „Dla Damaszku, który chce odbudować armię podczas odbudowy państwa, istnienie grupy militarnej niezależnej od armii będzie czynnikiem podważającym suwerenność.”

Z obecnej perspektywy pewne zagrożenia dla suwerenności są już widoczne. Wspierane przez USA Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), które obejmują syryjskie skrzydło organizacji terrorystycznej PKK, pogłębiają to wyzwanie, opierając się integracji i dążąc do uzyskania statusu półautonomicznego.

To stoi w sprzeczności z wizją Syrii o zjednoczonej armii narodowej reprezentującej „wszystkich Syryjczyków”. Ponad 70 syryjskich frakcji zbrojnych wydaje się gotowych do udziału w nowej administracji. Jednak obecność zagranicznych bojowników terrorystycznych w szeregach PKK/YPG pozostaje poważnym problemem dla spójności militarnej i może zagrozić długoterminowej stabilności Syrii.

Biorąc pod uwagę bardzo owocną wizytę al Sharaa w Turcji w tym tygodniu. Oba państwa mogą wzmocnić współpracę antyterrorystyczną poprzez wspólne mechanizmy i wymianę informacji w czasie rzeczywistym z Irakiem - zasugerował Ozdemir.

Taki krok mógłby stanowić cenny dodatek do trudnych negocjacji między Damaszkiem a YPG w sprawie rozbrojenia. Pojawia się tutaj jednak ograniczony optymizm co do procesu negocjacyjnego, a jeśli Damaszek i wspierani przez USA terroryści nie osiągną porozumienia, wspólna wymiania informacji wywiadowczych może zaoferować alternatywną ścieżkę walki z terroryzmem.

Rzeczywistość jest zachęcająca: Ankara skutecznie zneutralizowała wysokiego rangą terrorystę PKK/YPG Mahmuta Agcę w niedawnej operacji opartej na danych wywiadowczych w północnej Syrii, co dowodzi, że posiada zdolności i zasoby, aby znacząco wspierać syryjskie działania antyterrorystyczne przeciwko PKK/YPG.

Stawka dla Waszyngtonu

Dla Stanów Zjednoczonych ponowne przemyślenie wsparcia dla SDF jest zgodne zarówno z interesami strategicznymi, jak i stabilnością regionalną.

Po pierwsze, pozwoliłoby to Waszyngtonowi uwolnić się od iluzji, że SDF jest kluczowe w zapobieganiu odrodzeniu się Daesh. Działania YPG/PKK w Syrii po Asadzie dowodzą, że grupa ta dążyła do ustanowienia „korytarza terrorystycznego” wzdłuż granic Turcji i niewiele zrobiła poza pilnowaniem więźniów Daesh.

W rzeczywistości, namacalna współpraca przeciwko Daesh obejmowała bezpośrednią wymianę informacji wywiadowczych między Waszyngtonem a Damaszkiem. Było to widoczne w zeszłym miesiącu, kiedy wczesne ostrzeżenia wywiadu USA pomogły władzom Syrii zapobiec atakowi w stolicy.

Turcja, Irak, Syria i Jordania również przeprowadziły wstępne rozmowy na temat walki z Daesh, oferując Waszyngtonowi nowe możliwości zaangażowania się bez komplikacji związanych z powiązaniami YPG/PKK.

„Usunięcie YPG-PKK z równania pozwoliłoby USA współpracować z ich znacznie silniejszym, długoterminowym sojusznikiem z NATO, Turcją, w wojnie przeciwko Daesh” – powiedział Serhat Suha Cubukcuoglu, szef Programu Tureckiego w TRENDS Research and Advisory. „Byłby to ogromny krok w kierunku zasiania ziarna dobrej woli i budowy zaufania między Ankarą a Waszyngtonem.”

Interesy Iraku

Dla Bagdadu eliminacja elementów PKK nie jest jedynie gestem solidarności regionalnej; to konieczność związana z bezpieczeństwem narodowym.

Okupacja Sindżaru przez PKK podważa suwerenność Iraku i zagraża sukcesowi strategicznych projektów, takich jak inicjatywa Rozwoju Drogi z Turcją. Biorąc pod uwagę wieloletnie ataki terrorystyczne PKK przeciwko Turcji, posiadanie ich kryjówek na irackiej ziemi skutecznie podważa budowanie zaufania w kwestiach walki z terroryzmem. Bagdad wykazał dobrą wolę, zakazując działalności PKK. Jednak aby w pełni wykorzystać wspólne możliwości bojowe Turcji i Iraku, kluczowe jest uznanie PKK za organizację terrorystyczną.

„Współpraca z Turcją w kwestii PKK przyniesie Irakowi ogromne korzyści” – powiedział Cagatay Balci, badacz z Ankarskiego Centrum Studiów Irańskich (IRAM), w rozmowie z TRT World. Podkreślił zdolność Turcji do „militarnego pokonania PKK” jako kluczowy atut w tym przedsięwzięciu.

Zajęcie się zagrożeniem ze strony PKK umożliwia również Irakowi konfrontację z szerszą siecią powiązań terrorystycznych utrzymywanych przez Związek Wspólnot Kurdystanu (KCK), który historycznie pozwalał PKK działać z terytorium Iraku. Rząd Mohammeda Shia Al Sudaniego ma kluczową okazję do naprawienia wcześniejszych zaniedbań i wzmocnienia regionalnej architektury bezpieczeństwa.

Ostatecznie jasne jest, że uzasadnione obawy Turcji dotyczące bezpieczeństwa w związku z terroryzmem YPG/PKK są zgodne ze strategicznymi interesami Waszyngtonu, Damaszku i Bagdadu. Kompleksowa strategia regionalna powinna priorytetowo traktować wzmocnioną wymianę informacji wywiadowczych i zjednoczone operacje antyterrorystyczne, które bez wyjątku eliminują rozszerzenia PKK.

Stabilność regionalna zależy od spójnych działań, niezachwianych wobec ewoluującego krajobrazu terroryzmu.