Dlaczego cybertrucki, samochody i salony Tesli są celem ataków w Stanach Zjednoczonych?

Trump sugeruje wysłanie sprawców ataków na Teslę do więzień w Salwadorze w obliczu gwałtownych incydentów wymierzonych w pojazdy i salony samochodowe producenta w Ameryce. Oto, co doprowadziło do tej sytuacji.

