Nepal podpisał ramowe porozumienie z Chinami dotyczące inicjatywy Pasa i Szlaku, po tym jak siedem lat temu zawarto wstępną umowę, lecz od tamtej pory nie poczyniono żadnych postępów. Jak poinformowało w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nepalu, porozumienie to otwiera drogę do współpracy przy projektach.

Premier K.P. Sharma Oli przebywa w Pekinie od poniedziałku na czterodniowej wizycie, która jest jego pierwszą zagraniczną podróżą od czasu zaprzysiężenia w lipcu. Oli złamał tradycję, nie wybierając Nowego Delhi, z którym Katmandu łączą wielowiekowe więzi, jako pierwszego celu swojej wizyty.

Nepal i Chiny podpisały wstępną umowę w 2017 roku dotyczącą inicjatywy Pasa i Szlaku prezydenta Xi Jinpinga, której celem jest rozwój infrastruktury i połączeń handlowych Chin z resztą świata.

Jednak przez ostatnie siedem lat nie zaplanowano ani nie rozpoczęto żadnych projektów, ponieważ brakowało ram współpracy, a Nepal zmagał się z uzyskaniem konsensusu wśród swoich partii politycznych.

Obawy dotyczące zadłużenia

Podpisanie umowy w środę oznacza, że oba państwa będą teraz pracować nad szczegółami projektów, które mogą obejmować modernizację dróg i korytarze transportowe, a także nad sposobami ich finansowania.

Tymczasem obawy związane z zadłużeniem wywołały debatę w koalicyjnym rządzie Oliego. Partia Kongres Nepalski, kluczowy sojusznik Oliego, sprzeciwia się projektom finansowanym z pożyczek.

„Nepal i Chiny podpisały dziś Ramy Współpracy w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku” – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nepalu w poście na platformie X, nie podając szczegółów.

Chiny udzieliły Nepalu pożyczki w wysokości 216 milionów dolarów na budowę międzynarodowego lotniska w Pokharze, drugim co do wielkości mieście, około 125 km na zachód od Katmandu. Lotnisko to rozpoczęło działalność w zeszłym roku.

Jednak chińskie lotnisko, które Pekin określa jako symbol sukcesu inicjatywy Pasa i Szlaku, zmaga się z problemami, takimi jak brak międzynarodowych lotów, spowodowany odmową Indii udzielenia dostępu do przestrzeni powietrznej dla samolotów zmierzających do Pokhary.