Omar Suleiman wezwał Elona Muska, aby przestał używać politycznych „gwizdków na psy” związanych z islamofobią, i zaprosił najbogatszego człowieka świata do rozmowy, jeśli Musk nieświadomie szerzy narrację antyislamską na swojej platformie społecznościowej.

Suleiman, globalnie znany imam, teolog, działacz na rzecz praw człowieka i prezes Instytutu Badań Islamskich Yaqeen, oskarżył we wtorek Muska o udostępnianie „niebezpiecznych” i „nieuczciwych” tweetów na temat islamu.

„Kiedy jeden z twoich samochodów Tesla zabija kogoś podczas jazdy autonomicznej lub staje w ogniu, a media oskarżają twoje pojazdy o brak bezpieczeństwa, wskazujesz na błąd próbkowania, udostępniasz różne statystyki i twierdzisz, że media albo przypadkowo, albo celowo fałszują dane, aby promować złośliwą agendę” – napisał Suleiman na swoim koncie na platformie X, oznaczając Muska, miliardera i CEO firm SpaceX oraz Tesla.

„Przez ostatni tydzień jednak, używałeś każdego możliwego politycznego gwizdka na psy związanego z islamofobią, podkreślając wybrane (przerażające) incydenty rzekomo w imię islamu. Twoja seria tweetów wymierzonych w islam była równie niebezpieczna, co nieuczciwa wobec wiary praktykowanej przez ponad 2 miliardy ludzi.”

Suleiman wyraził gotowość do rozmowy z Muskiem, jeśli ten „szczerze” chce wyjaśnień.

„Jeśli nie wiesz, że to robisz, i szczerze chcesz wyjaśnień, ja i wiele innych osób łatwo dostępnych dla ciebie jesteśmy gotowi do rozmowy. Jeśli jest to celowa kampania oszczerstw, to rzeczywiście jesteś hipokrytą, którego kiedyś potępiłeś” – napisał Suleiman.

Musk ignoruje białych Brytyjczyków

Musk, który ma pełnić funkcję doradcy zewnętrznego w nowej administracji Donalda Trumpa, zaangażował się w sprawy polityczne Wielkiej Brytanii.

Wywołał ogromne kontrowersje, skupiając się na gangach mężczyzn, którzy przez kilka dekad wykorzystywali i gwałcili dziewczęta w Anglii, podkreślając muzułmańskie i pakistańskie pochodzenie niektórych sprawców, jednocześnie ignorując większość białych Brytyjczyków zaangażowanych w te przestępstwa.

Te przypadki były wykorzystywane przez polityków skrajnej prawicy do łączenia nadużyć wobec dzieci z imigracją i oskarżania przeciwników o tuszowanie spraw.

Miliarder, CEO Tesli, wykazuje nieregularne zainteresowanie brytyjską polityką od czasu, gdy centrolewicowa Partia Pracy wygrała wybory w lipcu. Musk użył swojej sieci społecznościowej X, aby wezwać do nowych wyborów i zażądał uwięzienia premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera.

W poniedziałek opublikował ankietę online dla milionów swoich obserwujących z sugestią: „Ameryka powinna wyzwolić ludność Wielkiej Brytanii spod tyranii ich rządu.”

Zarzuty Muska stoją w sprzeczności z badaniami przeprowadzonymi w Anglii, Szkocji i Walii przez poprzedni rząd Wielkiej Brytanii, które już obaliły mit „azjatyckich gangów wykorzystujących dzieci” popularyzowany przez brytyjską skrajną prawicę i innych.

Według badań sponsorowanych przez British Home Office w 2020 roku, większość gangów wykorzystujących seksualnie dzieci składa się z białych mężczyzn poniżej 30. roku życia.

„Nie ma wiarygodnych dowodów na to, że jakakolwiek grupa etniczna jest nadreprezentowana” – dodano w badaniu.

W tamtym czasie Nazir Afzal, były główny prokurator korony w północno-zachodniej Anglii, który wniósł oskarżenia przeciwko gangom z Rochdale, z zadowoleniem przyjął raport.

„Potwierdza, że biali mężczyźni pozostają najczęstszymi sprawcami, co jest czymś rzadko wspominanym przez komentatorów prawicowych” – powiedział.

W lutym 2024 roku think tank Centrum Ekspertyzy ds. Wykorzystywania Seksualnego Dzieci przeanalizował dane dotyczące etniczności oskarżonych i stwierdził, że mimo iż mężczyźni pochodzenia azjatyckiego stanowią 9 procent populacji, byli oni zaangażowani w 7 procent przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci, podczas gdy biali mężczyźni, którzy stanowią 83 procent populacji, byli zaangażowani w 88 procent takich przypadków.