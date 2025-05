W samym sercu Stambułu, w dzielnicy Kağıthane, znajduje się Archiwum Osmańskie. To nie tylko skarbnica historycznych dokumentów, ale także portal do minionej epoki, świadectwo trwałego dziedzictwa Imperium Osmańskiego.

Wchodząc do sal Archiwum Osmańskiego, od razu otacza nas zapach starych pergaminów, jakby szept przeszłości. To największe i najważniejsze archiwum dokumentów z czasów osmańskich w Stambule.

Wśród starannie zachowanych dokumentów odwiedzający wyrusza w podróż przez dzieje jednego z najbardziej wpływowych i trwałych imperiów świata. To miejsce, często nazywane „pamięcią Imperium Osmańskiego”, przechowuje złożony obraz życia w tamtych czasach dla przyszłych pokoleń.

Tutaj dekrety sułtanów, akty własności, zapisy sądowe, rozkazy wojskowe, a nawet osobista korespondencja władców łączą się, by opowiedzieć epicką historię. Poza swoim historycznym znaczeniem, archiwum to podkreśla także wagę zachowania przeszłości, udostępniania historii i tworzenia nieprzerwanego łańcucha z naszą zbiorową pamięcią. Archiwum Osmańskie to nie tylko miejsce – to portal do przeszłości, gdzie historia ożywa, niosąc echo Imperium.

„Największa kolekcja dokumentów w inwentarzu Prezydencji Archiwów Państwowych to dokumenty Archiwum Osmańskiego. To wielkie dziedzictwo, które zostało przekazane z Imperium Osmańskiego do Republiki Turcji, jest przechowywane w kompleksie Archiwum Osmańskiego w Stambule zgodnie z wymogami i międzynarodowymi standardami. Znajduje się tu około 100 milionów dokumentów i 400 tysięcy notatników” – mówi prof. Uğur Ünal, szef Archiwów Państwowych Prezydencji Turcji, w rozmowie z TRT World.

Jedną z niezwykłych cech Archiwum Osmańskiego jest różnorodność przechowywanych dokumentów. Nie ogranicza się ono jedynie do opisywania historii politycznej imperium, ale odsłania również złożony obraz życia w jego granicach.

Aby skutecznie poruszać się po tym ogromnym archiwum, konieczna jest solidna znajomość języka i pisma osmańsko-tureckiego. Był to język administracji imperium, zapisany alfabetem arabskim.

„Upadek Imperium Osmańskiego doprowadził do powstania ponad 40 współczesnych państw na jego terytorium. Dokumenty dotyczące regionów, w których powstały te państwa, również znajdują się w tym archiwum. Pisanie historii regionów takich jak Bałkany, Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Afryka Północna, obszary na północ od Morza Czarnego i Kaukaz, pozostanie niekompletne bez konsultacji z Archiwum Osmańskim. Konsultowanie Archiwum Osmańskiego będzie nieodzowną częścią pisania historii średniowiecznej w kontekście relacji międzypaństwowych. To nie jest archiwum tylko dla Turków, ale dla całego świata” – dodaje Ünal.

Niektóre dokumenty z ogromnej kolekcji Archiwum wyróżniają się swoim historycznym znaczeniem. Na przykład cesarskie firmany (królewskie dekrety) to dokumenty, które nie tylko mają wartość historyczną, ale nadal wpływają na współczesne sprawy, w tym na rozstrzyganie sporów prawnych. Archiwum Osmańskie odegrało kluczową rolę w wyjaśnianiu sporów własnościowych, szczególnie na terytoriach, które niegdyś znajdowały się pod panowaniem osmańskim. Dotyczy to również Palestyńczyków odzyskujących ziemie przejęte przez Izraelczyków.

Można tu również znaleźć dokumenty ukazujące barwną mozaikę kulturową Imperium. Rękopisy opisujące dzieła filozofów, poetów, historyków, a także teksty religijne, dostarczają wglądu w intelektualny klimat tamtych czasów. Wyjątkowe, ilustrowane manuskrypty, znane jako tezhip, świadczą o artystycznej wytworności osmańskich skrybów.

„W kontekście archiwów, niewiele na świecie można porównać z Archiwum Osmańskiego. Co ciekawe, wszystkie one są pozostałościami dawnych imperiów. Niemal wszystkie znajdują się w głównych europejskich stolicach, które były centrami imperiów w minionych wiekach. Zdecydowana większość tych imperiów zakończyła instytucjonalizację swoich archiwów w XIX wieku, podobnie jak nasze. Archiwa Anglii, Francji, Prus (Niemiec), Rosji i Niderlandów mają cechy, o których wspomnieliśmy” – mówi Ünal w rozmowie z TRT World.

Badacze i historycy z całego świata tłumnie przybywają do Archiwum Państwowego w Stambule oraz innych bibliotek i muzeów w mieście. Skrupulatnie odczytują starożytne dokumenty, aby rzucić światło na historyczne tajemnice, odtworzyć przeszłość i przyczynić się do głębszego zrozumienia historii osmańskiej oraz jej trwałego wpływu na współczesny świat.