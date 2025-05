Naukowcy w Australii osiągnęli przełom – po raz pierwszy udało im się stworzyć embriony kangura za pomocą zapłodnienia in vitro (IVF). To osiągnięcie, jak twierdzą, może pomóc w ochronie zagrożonych gatunków zwierząt, co jest szczególnie istotne dla Australii, która od czasów kolonizacji straciła 38 gatunków na skutek wyginięcia.

Zespół kierowany przez naukowców z Uniwersytetu Queensland stworzył embriony kangura szarego wschodniego, wykorzystując technikę iniekcji plemnika do cytoplazmy komórki jajowej (ICSI). Jest to metoda powszechnie stosowana w ludzkim IVF, polegająca na wstrzyknięciu plemnika do dojrzałej komórki jajowej.

Badania zespołu zostały opublikowane w czasopiśmie „Reproduction, Fertility and Development” oraz zaprezentowane na dorocznej konferencji International Embryo Technology Society (IETS) w 2025 roku.

Według głównego badacza, dr. Andresa Gambiniego, to przełomowe osiągnięcie dostarczyło cennych informacji na temat rozmnażania torbaczy oraz potencjału technologii wspomaganego rozrodu w ochronie gatunków.

„Australia jest domem dla największej różnorodności fauny torbaczy na świecie, ale jednocześnie ma najwyższy wskaźnik wymierania ssaków” – powiedział dr Gambini.

„Naszym ostatecznym celem jest wsparcie ochrony zagrożonych gatunków torbaczy, takich jak koale, diabły tasmańskie, wombaty północne o owłosionych nosach i pałanki Leadbeatera” – dodał.

Podczas badań zespół ocenił rozwój komórek jajowych i plemników kangura w laboratorium, zanim wyprodukowano embriony za pomocą ICSI. Wyjaśniając proces, dr Gambini powiedział: „Ponieważ kangury szare wschodnie są nadmiernie liczne, pobraliśmy ich komórki jajowe i plemniki, aby wykorzystać je jako model do adaptacji technologii embrionalnych już stosowanych u zwierząt domowych i ludzi.”

„Dostęp do tkanek torbaczy jest wyzwaniem, ponieważ są one mniej zbadane niż zwierzęta domowe, mimo że są ikoniczne i integralne dla australijskiej bioróżnorodności. Obecnie udoskonalamy techniki zbierania, hodowli i przechowywania komórek jajowych i plemników torbaczy” – dodał.

Poprzez rozwijanie metod konserwacji dr Gambini i jego zespół mają na celu zabezpieczenie materiału genetycznego tych unikalnych i cennych zwierząt na przyszłość, aby zapewnić ich ochronę. „Chociaż trudno podać dokładny harmonogram, przy stałej współpracy, finansowaniu i dalszych postępach technicznych mamy nadzieję, że narodziny torbacza dzięki IVF staną się rzeczywistością w ciągu dekady” – powiedział.

