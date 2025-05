Milion osób więcej w Somalii może stanąć w obliczu kryzysowego poziomu głodu w nadchodzących miesiącach. Powodem jest susza, prognozowana podczas kolejnego cyklu upraw - poinformował Światowy Program Żywnościowy (WFP).

Liczba ta może jeszcze bardziej wzrosnąć z powodu cięć w finansowaniu, powiedział Jean-Martin Bauer, dyrektor do spraw Analiz Bezpieczeństwa Żywnościowego i Żywienia w WFP, we wtorek.

W 2022 roku Róg Afryki doświadczył najsuchszych warunków od ponad czterech dekad po kolejnych nieudanych porach deszczowych. Według jednego z badań doprowadziło to do śmierci nawet 43 tysięcy osób.

,,Niedawny raport oszacował, że około 3,4 miliona osób obecnie zmaga się z ostrym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w Somalii. Liczba ta wzrośnie do około 4,4 miliona w ciągu najbliższych kilku miesięcy," - powiedział Bauer, odnosząc się do fazy trzeciej i wyższych w Zintegrowanej Klasyfikacji Fazy Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC).

Faza trzecia oznacza kryzysowy poziom głodu, faza czwarta to stan nagły, a faza piąta to katastrofa lub głód.

Głód najmocniej uderza w dzieci

Bauer zaznaczył, że prognozy wskazują na opady poniżej średniej w okresie od kwietnia do czerwca 2025 roku, co może doprowadzić do warunków suszy po dwóch nieudanych sezonach.

Głód najmocniej uderza w dzieci,. Według obecnych prognoz około 1,7 miliona dzieci poniżej piątego roku życia może zmagać się z ostrym niedożywieniem do grudnia 2025 roku - podał WFP w oświadczeniu. Spośród nich 466 tysięcy dzieci jest zagrożonych ciężkim ostrym niedożywieniem, dodano.

Już teraz WFP musiał ograniczyć swoje programy pomocowe i wspiera około 820 tysięcy osób w kraju, w porównaniu do 2,2 miliona osób w szczytowym okresie w 2022 roku - powiedział Bauer.

Jak dodał, ewentualne cięcia finansowania ze strony Stanów Zjednoczonych w ramach bezprecedensowego ograniczenia pomocy za prezydentury Donalda Trumpa nie zostały jeszcze uwzględnione.

,,Sytuacja może się pogorszyć z dwóch powodów: prognozy pogodowe, cięcia finansowania, a także wszystko, co dzieje się w Somalii, w tym stosunkowo wysokie ceny żywności i konflikty," powiedział.