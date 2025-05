Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poważnie myśli o zakupie Grenlandii – powiedział sekretarz stanu Marco Rubio, po tym jak Dania zareagowała zaniepokojeniem na groźby dotyczące przejęcia tego autonomicznego terytorium duńskiego.

W wywiadzie Rubio bagatelizował możliwość użycia siły militarnej przez Stany Zjednoczone wobec Danii, która jest sojusznikiem NATO, ale podkreślił, że wypowiedzi Trumpa na temat Grenlandii „to nie żart”.

„Prezydent Trump jasno wyraził swoje zamiary, czyli nabycie tego terytorium” – powiedział Rubio w rozmowie z SiriusXM Radio.

„Nie chodzi tu o nabycie ziemi dla samego jej posiadania. To leży w naszym interesie narodowym i musi zostać rozwiązane” – dodał Rubio.

Odnosząc się do gwarancji NATO dla Danii, Rubio powiedział: „Mamy z nimi umowę obronną, aby chronić Grenlandię w przypadku ataku.”

„Skoro już jesteśmy zobowiązani do tego, by to robić, to równie dobrze możemy mieć większą kontrolę nad tym, co się tam dzieje” – stwierdził.

Apel przeciwko Trumpowi

Premier Danii Mette Frederiksen zmobilizowała europejskich sojuszników w odpowiedzi na groźby Trumpa, z którym miała, jak doniesiono - napiętą rozmowę telefoniczną.

Rubio powiedział, że choć nie uczestniczył w rozmowie z Frederiksen, Trump „po prostu mówi wprost i szczerze z ludźmi”.

„Ostatecznie uważam, że dyplomacja w wielu przypadkach działa lepiej, gdy jest się bezpośrednim, zamiast używać frazesów i języka, który nic nie znaczy” – dodał Rubio.

Rubio wyraził obawy, że rywalizujące Chiny, dążące do dostępu do Arktyki, mogą zdobyć wpływy na Grenlandii poprzez państwowe firmy.

„Jest całkowicie realistyczne, aby wierzyć, że Chińczycy w końcu, być może nawet w krótkim okresie, spróbują zrobić na Grenlandii to, co zrobili przy Kanale Panamskim i w innych miejscach” – powiedział Rubio.'