Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał swojego amerykańskiego odpowiednika, Donalda Trumpa, do odwiedzenia Ukrainy, aby lepiej zrozumieć zniszczenia spowodowane przez Rosję.

,,Proszę, zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje, jakiekolwiek formy negocjacji, przyjedźcie, aby zobaczyć ludzi, cywilów, wojowników, szpitale, kościoły, dzieci zniszczone lub martwe," powiedział w wywiadzie dla programu CBS ,,60 Minutes", który został wyemitowany w niedzielę.

Podczas wizyty w Ukrainie Trump ,,zrozumie, co zrobił (rosyjski przywódca Władimir) Putin."

,,Zrozumiecie, z kim macie do czynienia," dodał Zełenski.

Zaproszenie Zełenskiego pojawiło się po burzliwej wymianie zdań w Białym Domu pod koniec lutego między prezydentem Ukrainy, Trumpem i wiceprezydentem USA JD Vance'em, która odbyła się na oczach mediów.

Vance oskarżył wówczas Ukrainę o organizowanie ,,propagandowych wycieczek" dla zagranicznych przywódców w celu zdobycia wsparcia.

Zełenski ponownie zaprzeczył tym zarzutom i powiedział w wywiadzie dla CBS, że jeśli Trump zdecyduje się odwiedzić Ukrainę, ,,nie będziemy niczego przygotowywać. To nie będzie teatr."

,,Możecie pojechać dokładnie tam, gdzie chcecie, do dowolnego miasta, które było pod ostrzałem."

Trump dąży do szybkiego zakończenia trwającej ponad trzy lata wojny, a Stany Zjednoczone prowadzą bezpośrednie rozmowy z Rosją.

Waszyngton prowadzi również rozmowy z ukraińskimi urzędnikami na temat potencjalnego zawieszenia broni, podczas gdy kraje europejskie rozważają rozmieszczenie wojsk w celu wzmocnienia ewentualnego rozejmu na Ukrainie.

,,Putinowi nie można ufać”

Kijów wcześniej zgodził się na zaproponowane przez USA bezwarunkowe zawieszenie broni, ale Moskwa je odrzuciła.

,,Putinowi nie można ufać. Mówiłem to prezydentowi Trumpowi wiele razy. Więc kiedy pytacie, dlaczego zawieszenie broni nie działa — to jest powód," powiedział Zełenski.

,,Putin nigdy nie chciał zakończenia wojny. Putin nigdy nie chciał, abyśmy byli niezależni. Putin chce nas całkowicie zniszczyć — naszą suwerenność i nasz naród."

Ukraiński przywódca powiedział, że odczuwa ,,100 procent nienawiści" do Putina, pytając ,,jak inaczej można patrzeć na osobę, która przyszła tutaj i zamordowała naszych ludzi, zamordowała dzieci?"

Dodał jednak, że ta wrogość ,,nie oznacza, że nie powinniśmy pracować nad jak najszybszym zakończeniem wojny."

W miarę jak trwają negocjacje w sprawie zakończenia wojny, Zełenski powiedział, że sprawiedliwy pokój oznaczałby ,,nieutracenie naszej suwerenności ani naszej niezależności" i zobowiązał się do ostatecznego odzyskania wszelkich terytoriów obecnie zajmowanych przez Rosję.

,,My, bez względu na wszystko, odzyskamy to, co nasze, ponieważ nigdy tego nie straciliśmy — Rosjanie nam to zabrali."