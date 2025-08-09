Guvernul militar din Niger a anunțat naționalizarea singurei mine industriale de aur din țară, acuzând operatorul său australian de „încălcări grave”, în contextul în care junta militară urmărește să obțină un control mai mare asupra resurselor naturale.

Guvernul conduce țara din Africa de Vest de când a preluat puterea în 2023, promițând să abordeze numeroasele probleme de securitate ale Nigerului.

Grupul australian McKinel Resources Limited a preluat controlul asupra minei de aur Société des Mines du Liptako (SML), situată pe malul râului Niger, în 2019, după ce a achiziționat un pachet majoritar de acțiuni de la o companie publică.

„Având în vedere încălcările grave și cu scopul de a salva această companie extrem de strategică, statul Niger a luat decizia de a naționaliza SML”, a declarat un ordin emis de liderul juntei, generalul Abdourahamane Tiani, citit vineri la televiziunea de stat.

Apropriere completă

„Această măsură este în conformitate cu viziunea președintelui republicii, care este de a promova aproprierea completă a resurselor naturale de către poporul nigerian”, se arată în declarație.