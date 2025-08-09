ECONOMIE
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
În ultimii ani, juntele militare din Niger și țările vecine, Burkina Faso și Mali, au intensificat presiunea asupra companiilor miniere străine, Niger naționalizând în iunie filiala locală a gigantului francez de uraniu Orano.
Junta din Niger a declarat că, de la preluarea SML de către McKinel, mina a ajuns într-o „situație economică alarmantă”. / AA
Guvernul militar din Niger a anunțat naționalizarea singurei mine industriale de aur din țară, acuzând operatorul său australian de „încălcări grave”, în contextul în care junta militară urmărește să obțină un control mai mare asupra resurselor naturale.

Guvernul conduce țara din Africa de Vest de când a preluat puterea în 2023, promițând să abordeze numeroasele probleme de securitate ale Nigerului.

Grupul australian McKinel Resources Limited a preluat controlul asupra minei de aur Société des Mines du Liptako (SML), situată pe malul râului Niger, în 2019, după ce a achiziționat un pachet majoritar de acțiuni de la o companie publică.

„Având în vedere încălcările grave și cu scopul de a salva această companie extrem de strategică, statul Niger a luat decizia de a naționaliza SML”, a declarat un ordin emis de liderul juntei, generalul Abdourahamane Tiani, citit vineri la televiziunea de stat.

Apropriere completă

„Această măsură este în conformitate cu viziunea președintelui republicii, care este de a promova aproprierea completă a resurselor naturale de către poporul nigerian”, se arată în declarație.

În 2023, producția industrială de aur a minei a fost de 177 de kilograme, în timp ce producția artizanală din țară a totalizat 2,2 tone, conform unui raport al Inițiativei pentru Transparența Industriilor Extractive.

Niger a declarat că, de la preluarea SML de către McKinel, mina a ajuns într-o „situație economică alarmantă”.

Autoritățile au criticat compania australiană pentru că nu a implementat un plan de investiții de 10 milioane de dolari, ceea ce, potrivit oficialilor, a dus la restanțe fiscale și salariale, concedieri de muncitori și „creșterea semnificativă a datoriilor”, precum și la opriri ale producției.

În luna mai, o explozie cu bombă în vestul Nigerului a ucis cel puțin opt muncitori la mina SML din regiunea Tillaberi.

Armata a desfășurat peste 2.000 de soldați pentru a lupta împotriva grupurilor extremiste din regiunea înconjurătoare, aflată în epicentrul violențelor care afectează țara.

