Nu există loc pentru negocieri, concesii sau inițiative secrete sau josnice în procesul de eliminare a terorismului din Türkiye, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdoğan într-o scrisoare adresată familiilor oamenilor căzuți și veteranilor.
Erdoğan a subliniat că fiecare centimetru de pământ este îmbibat cu sângele martirilor și veteranilor, afirmând că pacea, securitatea și mândria de care se bucură Türkiye astăzi se datorează, în primul rând, sacrificiului lor, iar protejarea moștenirii acestora este datoria principală a statului.
„… să fiți siguri că nu a existat niciodată loc pentru negocieri, concesii, inițiative secrete sau josnice în acest proces și nu va exista nici în viitor,” a scris liderul.
„Nu a fost făcut niciun pas și nu va fi făcut niciun pas care să tulbure sufletele prețioase ale martirilor noștri sau să rănească familiile acestora și pe veteranii noștri,” a adăugat el.
Odată ce obiectivele unei țări și ale unei regiuni fără terorism vor fi atinse, se va deschide un nou capitol pentru țară, a susținut președintele, adăugând: „Frăția noastră de o mie de ani va ajunge la un nou nivel; iar semințele discordiei semănate printre noi vor fi smulse și aruncate pentru totdeauna.”
În scrisoarea cu privire la obiectivele unei Türkiye fără terorism adresată tuturor cetățenilor Erdoğan a spus că ei continuă să lucreze neobosit pentru o Türkiye puternică și mare, conștient de responsabilitatea pe care o poartă pentru fiecare cetățean.
„Suntem hotărâți să rupem lanțul sângeros”
El a declarat că în ultimii 23 de ani prin investițiile realizate, proiectele, reformele, serviciile și reglementările implementate, Türkiye a fost ridicată la o poziție respectată atât în regiunea sa, cât și pe scena globală.
Erdoğan a subliniat că, în ciuda tuturor obstacolelor întâlnite, ei au colaborat cu națiunea pentru a consolida democrația, a extinde drepturile și libertățile, a elimina structurile de tutelă și a stabili suveranitatea voinței naționale în toate instituțiile statului.
El a mai spus că, în timp ce se combat fără compromisuri toate formele de terorism, ei iau toate măsurile necesare pentru a asigura că cei 86 de milioane de cetățeni trăiesc în pace, liniște și frăție.
„Împreună cu națiunea noastră, suntem hotărâți să rupem lanțul sângeros care a împiedicat țara noastră să-și atingă obiectivele timp de o jumătate de secol. Cu voia lui Allah, vom atinge în cele din urmă obiectivul unei Türkiye fără terorism și a unei regiuni fără terorism,” a spus el.
„Fiți siguri, știm exact ce facem și acționăm cu inteligență strategică, cea mai mare grijă și sensibilitate. Fiecare pas pe care îl facem este calculat cu meticulozitate,” a declarat președintele.
„Nu există loc în eforturile noastre pentru o Türkiye fără terorism pentru compromis, negociere sau vreun pas care ar pune în pericol independența și viitorul nostru, și nu va exista niciodată,” a adăugat el.
„Nu am permis niciodată și nu vom permite niciodată vreo încercare care să tulbure sufletele nobile ale martirilor noștri, să supere veteranii noștri sau să întristeze și să rușineze familiile eroilor noștri căzuți.”