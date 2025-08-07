Nu există loc pentru negocieri, concesii sau inițiative secrete sau josnice în procesul de eliminare a terorismului din Türkiye, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdoğan într-o scrisoare adresată familiilor oamenilor căzuți și veteranilor.

Erdoğan a subliniat că fiecare centimetru de pământ este îmbibat cu sângele martirilor și veteranilor, afirmând că pacea, securitatea și mândria de care se bucură Türkiye astăzi se datorează, în primul rând, sacrificiului lor, iar protejarea moștenirii acestora este datoria principală a statului.

„… să fiți siguri că nu a existat niciodată loc pentru negocieri, concesii, inițiative secrete sau josnice în acest proces și nu va exista nici în viitor,” a scris liderul.

„Nu a fost făcut niciun pas și nu va fi făcut niciun pas care să tulbure sufletele prețioase ale martirilor noștri sau să rănească familiile acestora și pe veteranii noștri,” a adăugat el.

Odată ce obiectivele unei țări și ale unei regiuni fără terorism vor fi atinse, se va deschide un nou capitol pentru țară, a susținut președintele, adăugând: „Frăția noastră de o mie de ani va ajunge la un nou nivel; iar semințele discordiei semănate printre noi vor fi smulse și aruncate pentru totdeauna.”

În scrisoarea cu privire la obiectivele unei Türkiye fără terorism adresată tuturor cetățenilor Erdoğan a spus că ei continuă să lucreze neobosit pentru o Türkiye puternică și mare, conștient de responsabilitatea pe care o poartă pentru fiecare cetățean.

„Suntem hotărâți să rupem lanțul sângeros”