Ministrul de externe al Türkiye, Hakan Fidan, efectuează o vizită de nivel înalt în capitala Siriei, Damasc, având ca scop avansarea cooperării dintre Türkiye și Siria.
Fidan s-a întâlnit joi seara cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa, ministrul de externe Asaad Hassan al-Shaibani și alți oficiali de rang înalt în cadrul vizitei sale.
Această vizită marchează un alt moment important în aprofundarea relațiilor dintre Ankara și Damasc, având loc la opt luni după căderea regimului Assad și începutul unei noi etape politice în Siria.
Potrivit unor surse diplomatice, principalele subiecte ale discuțiilor purtate în cadrul vizitei ministrului sunt revizuirea progreselor realizate în relațiile bilaterale în ultimele luni și noi oportunități de cooperare în diverse sectoare, inclusiv securitate, reconstrucție și stabilitate regională.
Reconstrucția Siriei și eforturile comune împotriva terorismului
Unul dintre punctele principale de pe agendă este reconstrucția și redresarea economică a Siriei, un domeniu în care Türkiye a promis sprijin tehnic și logistic.
Sursele au declarat că cele două părți vor evalua, de asemenea, cooperarea actuală în combaterea terorismului, în special împotriva Daesh și PKK/YPG, organizații considerate de Ankara amenințări directe la adresa securității naționale din cauza activităților lor din nord-estul Siriei.
Evoluțiile regionale vor fi, de asemenea, discutate, accentul fiind pus pe acțiunile și retorica militară ale Israelului, pe care ambele părți le consideră o forță destabilizatoare pentru Siria și întreaga regiune.
Promovarea securității și stabilității pe termen lung
Sursele diplomatice au subliniat că perioada actuală oferă o oportunitate pentru Türkiye și Siria de a-și alinia eforturile în sprijinul intereselor comune, în special în promovarea securității și stabilității pe termen lung.
„Prioritatea Türkiye este să valorifice aceste oportunități într-un mod care să sprijine redresarea Siriei și să consolideze cooperarea bilaterală”, a declarat un oficial.