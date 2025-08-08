Ministrul de externe al Türkiye, Hakan Fidan, efectuează o vizită de nivel înalt în capitala Siriei, Damasc, având ca scop avansarea cooperării dintre Türkiye și Siria.

Fidan s-a întâlnit joi seara cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa, ministrul de externe Asaad Hassan al-Shaibani și alți oficiali de rang înalt în cadrul vizitei sale.

Această vizită marchează un alt moment important în aprofundarea relațiilor dintre Ankara și Damasc, având loc la opt luni după căderea regimului Assad și începutul unei noi etape politice în Siria.

Potrivit unor surse diplomatice, principalele subiecte ale discuțiilor purtate în cadrul vizitei ministrului sunt revizuirea progreselor realizate în relațiile bilaterale în ultimele luni și noi oportunități de cooperare în diverse sectoare, inclusiv securitate, reconstrucție și stabilitate regională.

Reconstrucția Siriei și eforturile comune împotriva terorismului

Unul dintre punctele principale de pe agendă este reconstrucția și redresarea economică a Siriei, un domeniu în care Türkiye a promis sprijin tehnic și logistic.