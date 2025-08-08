Ministrul de externe al Türkiye, Hakan Fidan, va călători în Egipt pe 9 august pentru o vizită diplomatică de înalt nivel, care va include o întâlnire cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, potrivit unor surse diplomatice turce.
Călătoria are loc în contextul în care cele două țări marchează 100 de ani de relații diplomatice și reprezintă a doua vizită a lui Fidan la Cairo în acest an, după participarea sa la reuniunea din 23 martie a Organizației Cooperării Islamice (OIC) și a Grupului de Contact al Ligii Arabe privind Gaza.
Ministrul de externe al Egiptului, Badr Abdelatty, a efectuat anterior o vizită în Türkiye pe 4 februarie, iar cei doi miniștri s-au întâlnit ultima dată în iunie, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a Consiliului miniștrilor de externe al OIC, desfășurată la Istanbul.
Criza din Gaza - principala temă pe agenda discuțiilor
Discuțiile de la Cairo se vor concentra pe relațiile bilaterale, evoluțiile regionale și consolidarea cooperării multidimensionale între cele două țări. Criza din Gaza este de așteptat să domine discuțiile, părțile urmând să aibă un schimb de opinii cu privire la negocierile de încetare a focului între Hamas și Israel, mediate de Egipt, Qatar și Statele Unite, precum și să coordoneze eforturile pentru asigurarea livrării neîntrerupte de ajutor umanitar.
Ministrul turc este, de asemenea, așteptat să sublinieze că acțiunile Israelului subminează soluția cu două state, iar pașii recenți către anexarea Gazei reprezintă cele mai mari obstacole pentru pacea și stabilitatea regională.
Miniștrii vor analiza rezultatele Conferinței Internaționale privind Palestina, desfășurată la New York între 28 și 30 iulie, cu participarea Türkiye, și vor discuta despre cooperarea în sprijinirea reconstrucției Gazei — o inițiativă susținută de Türkiye în cadrul unei reuniuni OIC organizate la Jeddah, mai devreme în acest an.
Priorități regionale și bilaterale
Discuțiile vor aborda și evoluțiile din Libia, Sudan, Somalia și alte părți din Africa de Nord și de Est, precum și din regiunea Sahel, explorând modalități prin care cele două țări pot contribui împreună la stabilitatea regională.
Relațiile bilaterale dintre Türkiye și Egipt au câștigat avânt în ultimii ani datorită contactelor frecvente și vizitelor reciproce. Acest an marchează centenarul stabilirii relațiilor diplomatice, următoarea reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt fiind programată pentru 2026. Aceasra va fi co-prezidată de liderii Recep Tayyip Erdoğan și Abdel Fattah al-Sisi. Prima reuniune a Consiliului a avut loc la Ankara în septembrie 2024.
Egiptul rămâne cel mai mare partener comercial al Türkiye în Africa, cu un comerț bilateral care a atins 8,8 miliarde de dolari în 2024. Ambele părți își propun să ridice această cifră la 15 miliarde de dolari în anii următori. Investițiile turcești în Egipt sunt evaluate la aproximativ 3,5 miliarde de dolari.
Vizita are loc într-un moment de reînnoire a angajamentului diplomatic între Ankara și Cairo, criza din Gaza fiind un pilon central al cooperării lor.