Ministrul de externe al Türkiye, Hakan Fidan, va călători în Egipt pe 9 august pentru o vizită diplomatică de înalt nivel, care va include o întâlnire cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, potrivit unor surse diplomatice turce.

Călătoria are loc în contextul în care cele două țări marchează 100 de ani de relații diplomatice și reprezintă a doua vizită a lui Fidan la Cairo în acest an, după participarea sa la reuniunea din 23 martie a Organizației Cooperării Islamice (OIC) și a Grupului de Contact al Ligii Arabe privind Gaza.

Ministrul de externe al Egiptului, Badr Abdelatty, a efectuat anterior o vizită în Türkiye pe 4 februarie, iar cei doi miniștri s-au întâlnit ultima dată în iunie, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a Consiliului miniștrilor de externe al OIC, desfășurată la Istanbul.

Criza din Gaza - principala temă pe agenda discuțiilor

Discuțiile de la Cairo se vor concentra pe relațiile bilaterale, evoluțiile regionale și consolidarea cooperării multidimensionale între cele două țări. Criza din Gaza este de așteptat să domine discuțiile, părțile urmând să aibă un schimb de opinii cu privire la negocierile de încetare a focului între Hamas și Israel, mediate de Egipt, Qatar și Statele Unite, precum și să coordoneze eforturile pentru asigurarea livrării neîntrerupte de ajutor umanitar.

Ministrul turc este, de asemenea, așteptat să sublinieze că acțiunile Israelului subminează soluția cu două state, iar pașii recenți către anexarea Gazei reprezintă cele mai mari obstacole pentru pacea și stabilitatea regională.

Miniștrii vor analiza rezultatele Conferinței Internaționale privind Palestina, desfășurată la New York între 28 și 30 iulie, cu participarea Türkiye, și vor discuta despre cooperarea în sprijinirea reconstrucției Gazei — o inițiativă susținută de Türkiye în cadrul unei reuniuni OIC organizate la Jeddah, mai devreme în acest an.