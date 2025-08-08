O inițiativă în desfășurare pentru „Türkiye fără terorism” nu reprezintă un „proces de negociere” cu gruparea teroristă PKK, ci mai degrabă un efort național de a stabili pașii următori după recenta declarație de dizolvare a grupării, a declarat președintele Parlamentului.

„Vreau să spun foarte clar. Procesul inițiat la Adunarea Națională a Türkiye nu este în niciun caz un proces de negociere”, a spus Numan Kurtulmuș în cadrul unui eveniment organizat joi.

„Acest proces vizează evaluarea noii realități ce a apărut după decizia organizației teroriste de a se dizolva, și identificarea pașilor care pot fi făcuți sub egida Parlamentului pentru a merge mai departe – întotdeauna sub autoritatea și voința Adunării Generale.”

Kurtulmuș a făcut aceste declarații în prezența veteranilor și a familiilor soldaților căzuți, recunoscând posibilele îngrijorări legate de acest proces.

„Nu purtăm discuții cu o grupare teroristă. Dimpotrivă, reevaluăm drumul de urmat pentru a asigura un stat turc liber de terorism”, a spus el.

Comentariile sale vin după ce președintele Recep Tayyip Erdoğan a anunțat pe 12 iulie începutul unui „nou capitol” în istoria țării, în urma deciziei PKK de a depune armele, punând capăt unei campanii teroriste de 47 de ani.

Te-ar putea interesa și TRT Global - Erdoğan: Nu există loc pentru negocieri sau concesii în procesul de eradicare a terorismului

PKK, recunoscută drept organizație teroristă de Türkiye, SUA și Uniunea Europeană, a organizat un congres în luna mai și a anunțat dizolvarea sa. Această mișcare a venit după un apel făcut în februarie de liderul grupării aflat în detenție, Abdullah Ocalan, pentru încetarea atacurilor care au durat decenii.