Inițiativa „Türkiye fără terorism” nu este un „proces de negociere” cu PKK, afirmă Numan Kurtulmuș
Președintele Parlamentului Türkiye, Numan Kurtulmuș, a declarat că Comisia pentru Solidaritate Națională, recent înființată, va elabora o foaie de parcurs legală și politică după dezarmarea PKK și nu va purta discuții cu gruparea teroristă.
Prima reuniune a „Comisiei Naționale pentru Solidaritate, Fraternitate și Democrație” , Parlamentul Turc, 5 august 2025. / Anadolu Agency
acum 9 ore

O inițiativă în desfășurare pentru „Türkiye fără terorism” nu reprezintă un „proces de negociere” cu gruparea teroristă PKK, ci mai degrabă un efort național de a stabili pașii următori după recenta declarație de dizolvare a grupării, a declarat președintele Parlamentului.

„Vreau să spun foarte clar. Procesul inițiat la Adunarea Națională a Türkiye nu este în niciun caz un proces de negociere”, a spus Numan Kurtulmuș în cadrul unui eveniment organizat joi.

„Acest proces vizează evaluarea noii realități ce a apărut după decizia organizației teroriste de a se dizolva, și identificarea pașilor care pot fi făcuți sub egida Parlamentului pentru a merge mai departe – întotdeauna sub autoritatea și voința Adunării Generale.”

Kurtulmuș a făcut aceste declarații în prezența veteranilor și a familiilor soldaților căzuți, recunoscând posibilele îngrijorări legate de acest proces.

„Nu purtăm discuții cu o grupare teroristă. Dimpotrivă, reevaluăm drumul de urmat pentru a asigura un stat turc liber de terorism”, a spus el.

Comentariile sale vin după ce președintele Recep Tayyip Erdoğan a anunțat pe 12 iulie începutul unui „nou capitol” în istoria țării, în urma deciziei PKK de a depune armele, punând capăt unei campanii teroriste de 47 de ani.

PKK, recunoscută drept organizație teroristă de Türkiye, SUA și Uniunea Europeană, a organizat un congres în luna mai și a anunțat dizolvarea sa. Această mișcare a venit după un apel făcut în februarie de liderul grupării aflat în detenție, Abdullah Ocalan, pentru încetarea atacurilor care au durat decenii.

Ca parte a noii inițiative, o comisie parlamentară – denumită oficial Comisia Națională pentru Solidaritate, Fraternitate și Democrație – a avut prima sa ședință marți în Parlamentul Türkiye. Acest organism are sarcina de a evalua aspectele politice și juridice ale perioadei post-terorism.

Subliniind semnificația regională mai largă a eliminării terorismului, Kurtulmuș a declarat că „Türkiye fără terorism înseamnă o regiune fără terorism.”

„Vom construi acest viitor împreună”, a adăugat el.

De asemenea, el a reflectat asupra impactului grav pe care terorismul l-a avut asupra țării în ultimele decenii.

„Aproape jumătate din cei 100 de ani de istorie ai Republicii au fost marcați de terorism, durere și sacrificiu”, a spus el.

„Türkiye a pierdut aproximativ 3 trilioane de dolari. Zeci de mii de copii și tineri ai noștri au devenit martiri. Funcționarii publici au căzut la datorie pentru a-și apăra țara. Pentru a nu mai plăti niciodată acest preț greu, suntem obligați să reconstruim și să reinstaurăm unitatea și fraternitatea veche de secole din această țară.”

