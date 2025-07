Ambasadorul palestinian la ONU, Majed Bamya, a avertizat că viața în Gaza a devenit „ruletă rusească cu glonț în aproape fiecare cameră”, descriind frica și incertitudinea cu care se confruntă zilnic peste 2 milioane de palestinieni.

„Peste 2 milioane de palestinieni, jumătate dintre ei copii, se trezesc de mai bine de 650 de zile fără să știe dacă vor supraviețui zilei și se culcă fără să știe dacă se vor mai trezi dimineața”, a declarat Bamya în cadrul unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, miercuri.

„Toate drumurile duc la moarte în Gaza”, a adăugat el.

„Israelul forțează palestinienii să aleagă între moarte și strămutare. Israelul vrea ca acea cale să fie părăsirea Gazei. Acesta a fost planul încă din prima zi.”

Bamya a spus că lumea devine insensibilă la suferință, menționând că între 90 și 130 de palestinieni sunt uciși zilnic, „doar pentru că sunt palestinieni”.

El a criticat poziția Israelului care dă vina pe palestinieni pentru propria lor opresiune, afirmând: „Vor să spună că noi am ales să plecăm, am ales să fim ocupați, am ales să fim oprimați. Este mereu vina noastră.”

Cerând acces umanitar urgent, el a subliniat că ajutorul trebuie să ajungă la toată populația din Gaza, în cantități suficiente.

„Acest lucru nu este negociabil. Nu este o chestiune politică.”

Bamya a condamnat, de asemenea, ceea ce a numit prăbușirea responsabilității în dreptul internațional.

„Ce fel de lume este aceasta în care cei care apără dreptul internațional sunt considerați vinovați, iar făptașii nu pot fi niciodată trași la răspundere?”

„Salvați Gaza”, a îndemnat el Consiliul, „sau suntem cu toții condamnați. Salvați Gaza, ca să putem fi cu toții salvați de Gaza.”