Kanadan tiedusteluraportin mukaan Intialla on "selkeä aikomus" kohdistaa toimia Pohjois-Amerikassa toimivan sikhiläisen separatistiliikkeen jäseniin. Tämä tuli ilmi sen jälkeen, kun maiden johtajat sopivat kääntävänsä uuden lehden kiistassa, joka liittyi salamurhaan.

Pääministeri Mark Carney, joka aloitti tehtävässään maaliskuussa, toivotti intialaisen kollegansa Narendra Modin tervetulleeksi Kanadan Kalliovuorille G7-maiden huippukokouksen vieraaksi.

Kahdenvälisissä neuvotteluissa tiistaina he sopivat nimittävänsä uudet korkeat komissaarit, kuten suurlähettiläitä Kansainyhteisön maiden välillä kutsutaan, toivoen voivansa aloittaa normaalin toiminnan kansalaisia ja yrityksiä varten.

Kiista syntyi, kun Carneyta edeltänyt pääministeri Justin Trudeau syytti julkisesti Intiaa sikhiläisen separatistin salamurhasta Kanadan maaperällä ja karkotti Intian suurlähettilään, mikä johti Intian raivoisaan vastaukseen.

Kanadan turvallisuuspalvelun (CSIS) keskiviikkona julkaisemassa raportissa todettiin, että Hardeep Singh Nijjarin murha Vancouverin lähellä merkitsi "merkittävää eskalaatiota Intian tukahduttamistoimissa Khalistan-liikettä vastaan ja selkeää aikomusta kohdistaa toimia yksilöihin Pohjois-Amerikassa."

CSIS myös nimesi Intian jatkuvaksi ulkomaisen vaikuttamisen uhaksi yhdessä Kiinan, Venäjän ja muiden maiden kanssa.

"Kanadan on pysyttävä valppaana Intian hallituksen jatkaman ulkomaisen vaikuttamisen suhteen, ei vain etnisissä, uskonnollisissa ja kulttuurisissa yhteisöissä, vaan myös Kanadan poliittisessa järjestelmässä", CSIS totesi.

Virasto ilmoitti jatkavansa Intian toimien tarkkailua Kanadassa samalla, kun poliisi jatkaa Nijjarin murhan tutkintaa.

Kanadassa asuu maailman suurin sikhiläinen diaspora Intian ulkopuolella. He muodostavat noin kaksi prosenttia Kanadan väestöstä ja ovat keskittyneet esikaupunkialueille, joilla on poliittista merkitystä. Yhteisön poliittinen vaikutusvalta on kasvanut viime vuosina.

Nijjar, joka oli Kanadan kansalaisuuden saanut ja ajoi itsenäisen Khalistan-nimisen sikhivaltion perustamista, ammuttiin kuoliaaksi sikhitemppelin parkkipaikalla Brittiläisessä Kolumbiassa kesäkuussa 2023. Intia on kiistänyt osallisuutensa murhaan ja vaatinut Kanadaa toimimaan enemmän Khalistanin väkivaltaisia kannattajia vastaan, jotka ovat jääneet marginaaliin Intiassa.

Yhdysvallat on myös syyttänyt intialaista agenttia epäonnistuneesta juonesta sikhiläistä separatistia vastaan Yhdysvaltain maaperällä. G7-huippukokouksen päätteeksi Kananaskisissa kaikki johtajat antoivat julkilausuman, jossa tuomittiin valtiollinen "kansainvälinen tukahduttaminen", mukaan lukien kohdennetut salamurhat.