Gaza Cityä kohtaa ennennäkemätön vesikriisi, kun vesivarannot ovat pudonneet alle 25 prosenttiin minimitarpeesta, paikalliset viranomaiset varoittivat sunnuntaina.

Gazan kaupunginhallinto ilmoitti lausunnossaan, että 75 prosenttia kaupungin vesikaivoista on tuhottu Israelin armeijan toimesta lokakuusta 2023 lähtien.

Jäljellä olevat vesikaivot toimivat vain muutaman tunnin päivässä rajoitetun polttoaineen määrän vuoksi, mikä johtuu Israelin saarrosta ja alueen rajanylityspaikkojen sulkemisesta, kaupunki lisäsi.

“Kun lämpötilat nousevat ja veden kysyntä kasvaa sekä asukkaiden että siirtymään joutuneiden keskuudessa, Gaza City joutuu katastrofaalisten olosuhteiden keskelle”, lausunnossa todettiin.

Päivittäinen vedenjakelu ei ylitä 35 000 kuutiometriä, kun se ennen Israelin hyökkäystä oli 120 000 kuutiometriä päivässä kaupungin julkaiseman tiedon mukaan.

“Päivittäinen vedenkulutus henkeä kohden on pudonnut 3–12 litraan sodan aikana, mikä on huomattavasti alle kansainvälisesti suositellun vähimmäismäärän, joka on 100 litraa päivässä.”

Kaupunki totesi, että jatkuvat Israelin sotilaalliset hyökkäykset estävät veden jakelun kaupungissa, minkä lisäksi infrastruktuuri ja vesiverkostot ovat tuhoutuneet.

Pohjois-Gazan suolanpoistolaitoksen täydellinen sulkeminen on vienyt monilta Gazan kaupungin asukkailta mahdollisuuden saada puhdistettua ja terveellistä vettä, kunta kertoi.

Nälänhädän riski

Tuhansien ihmisten pakotettu massiivinen siirtyminen Israelin armeijan toimesta pohjoisesta ja itäisestä Gaza Citystä kaupungin eteläisiin ja läntisiin osiin on merkittävästi lisännyt veden kysyntää, kaupunki totesi.

Se kehotti kansainvälistä yhteisöä ja humanitaarisia järjestöjä ryhtymään välittömiin toimiin “auttaakseen lieventämään meneillään olevan humanitaarisen katastrofin laajuutta ja tukemaan kaupunkia väestön vähimmäisvesitarpeen turvaamisessa.”

Israel on pitänyt kaikki rajanylityspaikat suljettuina 2. maaliskuuta lähtien, estäen ruoan, lääkkeiden, polttoaineen ja muiden välttämättömien tarvikkeiden pääsyn Gazan 2,4 miljoonalle asukkaalle.

Hyläten kansainväliset tulitaukopyynnöt, Israel on jatkanut tuhoisaa hyökkäystään Gazassa 7. lokakuuta 2023 lähtien, surmaten yli 54 400 palestiinalaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Avustusjärjestöt ovat varoittaneet nälänhädän uhasta yli kahden miljoonan asukkaan alueella.

Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa siviileihin kohdistuneista sotarikoksista Gazan alueella.