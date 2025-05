Gazassa sijaitseva Palestiinan terveysministeriö on ilmoittanut, että satoja ihmisiä on kuollut Israelin uusimmissa ilmaiskuissa alueella. Uhrien joukossa on paljon naisia ja lapsia.

Israel aloitti iskut tiistaiaamuna ja väitti kohdistaneensa ne ainoastaan Hamasin taistelijoihin.

Palestiinalaisten sosiaalisessa mediassa jakamat videot ja kuvat kuitenkin osoittavat, että useita siviilejä – mukaan lukien vauvoja, lapsia ja naisia – on kuollut tai haavoittunut iskuissa, jotka vaikuttavat olleen summittaisia pommituksia.

Lokakuusta 2023 lähtien Israel on tappanut Gazassa yli 62 000 palestiinalaista, joista lähes 18 000 on lapsia ja vauvoja.