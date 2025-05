55-vuotias nepalilainen kiipeilijä, joka tunnetaan nimellä "Everest Man", saavutti maailman korkeimman vuoren huipun ennätyksellisesti 31. kerran tiistaina, yli kolme vuosikymmentä ensimmäisen huipulle pääsemisensä jälkeen.

"Valtavat onnittelut legendaariselle Kami Rita Sherpalle hänen 31. onnistuneesta Everestin valloituksesta – eniten huipulle pääsyjä historiassa", sanoi retkijärjestäjä Seven Summit Treks.

"Kami Rita Sherpa ei kaipaa esittelyjä. Hän ei ole vain kansallinen kiipeilyikoni, vaan myös maailmanlaajuinen Everestin symboli", järjestäjät lisäsivät tiedotteessaan.

Sherpa nousi ensimmäisen kerran Mount Everestin huipulle vuonna 1994 työskennellessään kaupallisessa retkikunnassa.

Siitä lähtien hän on kiivennyt Everestille lähes joka vuosi opastaen asiakkaita.

Vuosi sitten, kun Sherpa oli saavuttanut 8 849 metrin (29 032 jalan) korkuisen huipun 29. ja 30. kerran, hän totesi, että hän "vain tekee työtään" eikä suunnittele ennätysten rikkomista.

"Olen iloinen ennätyksestä, mutta ennätykset on tehty rikottaviksi", hän kertoi AFP:lle toukokuussa 2024.

"Olen vielä iloisempi siitä, että kiipeilyni auttavat Nepalia saamaan tunnustusta maailmalla."

Seven Summit Treks kertoi, että Sherpa suoritti kiipeilyn tiistaina Intian armeijan tiimin johtajana ja lisäsi, että hän "ei ainoastaan saavuttanut huippua itse, vaan myös johti ja opasti tiimin viimeiset jäsenet huipulle asti".

Tämä saavutus tapahtuu kevään kiipeilykauden lähestyessä loppuaan. Nepalin matkailuministeriön mukaan yli 500 kiipeilijää ja heidän opstaan ovat jo saavuttaneet Everestin huipun hyödyntäen lyhyitä hyviä sääjaksoja.

Tähän mennessä kausi on ollut viime vuosien vähäkuolemaisin Everestillä. Kaksi kiipeilijää, filippiiniläinen ja intialainen, ovat menehtyneet korkeilla leireillä.

Nepal on myöntänyt tänä kautena yli 1 100 lupaa vuorikiipeilijöille, joista 458 on Everestille, ansaiten yli 5 miljoonaa dollaria rojaltituloja. Maa on koti kahdeksalle maailman kymmenestä korkeimmasta huipusta ja houkuttelee satoja seikkailijoita joka kevät, kun lämpötilat ovat korkeammat ja tuulet yleensä rauhallisempia.