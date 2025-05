Omar Suleiman on kehottanut Elon Muskia lopettamaan poliittisten "islamofobisten piiloviestien" levittämisen ja kutsunut maailman rikkaimman miehen keskusteluun, jos Musk levittää muslimivastaista narratiivia sosiaalisen median alustallaan tahattomasti .

Suleiman, joka on kansainvälisesti tunnettu imaami, teologi, ihmisoikeusaktivisti ja Yaqeen Institute for Islamic Research -instituutin johtaja, syytti tiistaina Muskia "vaarallisten" ja "epärehellisten" tviittien jakamisesta islamista.

"Kun yksi Tesloistasi tappaa jonkun itseohjautuvassa tilassa tai se syttyy tuleen, ja media syyttää ajoneuvojasi vaarallisiksi, huomautat otantaharhasta, jaat kaikenlaisia tilastoja ja väität, että media joko tahattomasti tai tarkoituksella vääristää tilastoja edistääkseen kostonhimoista agendaa", Suleiman kirjoitti X-tilillään, tägäten Muskin, SpaceX:n ja Teslan toimitusjohtajan.

"Kuitenkin viimeisen viikon aikana olet käyttänyt jokaista mahdollista islamofobista piiloviestiä korostaaksesi valikoituja (kauhistuttavia) tapauksia, jotka väitetysti tapahtuivat islamin nimissä. Tviittitulvasi islamista on ollut vaarallinen ja epärehellinen 2 miljardin ihmisen harjoittamaa uskontoa kohtaan."

Suleiman ilmaisi olevansa valmis keskustelemaan Muskin kanssa, jos tämä "aidosti" haluaa selvennystä.

"Jos et tiedä tekeväsi tätä ja aidosti haluat selvennystä, minä ja monet muut, jotka ovat helposti tavoitettavissa, olemme valmiita keskusteluun. Jos tämä on tarkoituksellinen mustamaalauskampanja, olet todellakin yhtä tekopyhä kuin ne, joita olet aiemmin arvostellut", Suleiman kirjoitti.

Musk ei välitä valkoisten brittiläisten miesten teoista

Musk, joka alkaa toimimaan Donald Trumpin uuden hallinnon ulkopuolisena neuvonantajana, on sekaantunut Iso Britannian poliittisiin asioihin.

Hän on saanut aikaan valtavan kiistan miesten jengeistä, jotka vuosikymmenten ajan hyväksikäyttivät ja raiskasivat tyttöjä Englannissa. Musk on keskittynyt joidenkin rikoksiin osallistuneiden muslimi- ja pakistanilaistaustaan ja samalla jättänyt huomiotta sen, että enemmistö rikoksiin osallistuneista on valkoisia brittiläisiä.

Äärioikeistolaiset poliitikot ovat käyttäneet tapauksia saadakseen yhdistettyä lasten hyväksikäytön maahanmuuttoon ja syyttääkseen vastustajiaan salailusta.

Tesla-miljardööri on osoittanut ailahtelevaa kiinnostusta Britannian politiikkaa kohtaan sen jälkeen, kun keskustavasemmistolainen Labour-puolue tuli valituksi heinäkuussa. Musk on käyttänyt sosiaalista verkostoaan, X:ää, peräänkuuluttanut uusia vaaleja ja vaatinut Ison-Britannian pääministerin Keir Starmerin vangitsemista.

Maanantaina hän julkaisi verkkokyselyn miljoonille seuraajilleen aiheesta: "Amerikan pitäisi vapauttaa Britannian kansa heidän tyrannimaisesta hallituksestaan."

Muskin väitteet ovat ristiriidassa Englannin, Skotlannin ja Walesin aiempien hallitusten tutkimusten kanssa, jotka ovat jo kumonneet muun muassa brittiläisen äärioikeiston levittämän myytin "aasialaisista hyväksikäyttöjengeistä".

Britannian sisäministeriön vuonna 2020 rahoittaman tutkimuksen mukaan suurin osa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyvistä jengeistä koostuu alle 30-vuotiaista valkoisista miehistä.

"Ei ole uskottavaa näyttöä siitä, että mikään tietty etninen ryhmä olisi yliedustettuna", tutkimuksessa todettiin.

Tuolloin entinen Luoteis-Englannin syyttäjä Nazir Afzal, joka nosti syytteitä Rochdalen hyväksikäyttöjengejä vastaan, toivotti raportin tervetulleeksi.

"Se vahvistaa, että valkoiset miehet ovat edelleen yleisimpiä rikoksentekijöitä, mitä oikeistolaiset kommentaattorit harvoin mainitsevat", hän sanoi.

Helmikuussa 2024 lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön keskittyvä thinktank Centre of Expertise on Child Sexual Abuse analysoi syytettyjen etnistä taustaa ja havaitsi, että vaikka aasialaistaustaiset miehet muodostavat 9 prosenttia väestöstä, he olivat osallisina vain 7 prosentissa lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapauksista. Valkoiset miehet, jotka muodostavat 83 prosenttia väestöstä, olivat taas osallisina 88 prosentissa tällaisista tapauksista.