Serbian pääministeri Milos Vucevic ilmoitti tiistaina eroavansa tehtävästään. Tämä seuraa viikkojen mittaisia massiivisia mielenosoituksia, jotka alkoivat marraskuussa tapahtuneen betonikaton romahduksen jälkeen.

Romahdus, joka vaati 15 ihmisen hengen Novi Sadin kaupungissa pohjoisessa, on noussut symboliksi laajemmalle tyytymättömyydelle Serbian presidentin Aleksandar Vucicin hallintoa kohtaan.

Vucicia on syytetty demokraattisten vapauksien rajoittamisesta, vaikka hän on muodollisesti pyrkinyt viemään Serbiaa kohti Euroopan unionin jäsenyyttä.

Vucevic kertoi lehdistötilaisuudessa, että hänen eronsa tavoitteena on liennyttää jännitteitä Serbiassa.

”Vetoan kaikkiin, jotta tunteet saataisiin rauhoitettua ja voitaisiin palata vuoropuheluun”, hän sanoi.

Vucevic ilmoitti myös, että Novi Sadin pormestari Milan Djuric eroaa tiistaina.

Vucevicin ero todennäköisesti johtaa ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin. Parlamentin on vahvistettava ero, ja sillä on 30 päivää aikaa valita uusi hallitus tai julistaa uudet vaalit.

Valtavat mielenosoitukset

Maanantaina kymmenet tuhannet ihmiset liittyivät lakkoilevien yliopisto-opiskelijoiden joukkoon tukkiakseen liikenteelle tärkeän risteyksen 24 tunnin ajaksi Serbian pääkaupungissa.

Opiskelijat ovat protestoineet viikkojen ajan vaatien syyllisiä vastuuseen katon romahduksesta.

Maanantai-iltana Vucic, Vucevic ja parlamentin puhemies Ana Brnabic yrittivät lieventää jännitteitä ja kehottivat vuoropuheluun opiskelijoiden kanssa. Mielenosoittajat ovat saaneet laajaa tukea vaatimuksilleen oikeudenmukaisuudesta ja vastuusta yhteiskunnan eri osa-alueilta Serbiassa.

Vucevic kertoi, että välitön syy hänen eroamisellensa oli Novi Sadissa varhain tiistaina tapahtunut hyökkäys naisopiskelijaa kohtaan. Hyökkäyksen väitetään olleen vallassa olevan Serbian edistyspuolueen jäsenten tekemä.

Vucevic sanoi: ”Aina kun näyttää siltä, että on toivoa palata yhteiskunnalliseen vuoropuheluun, keskusteluun... tuntuu kuin näkymätön käsi loisi uuden välikohtauksen ja jännitteet kasvavat jälleen.”

Serbiassa on nostettu syytteet 13 henkilöä vastaan, heidän joukossaan yksi hallituksen ministeri ja useita valtion virkamiehiä. Entinen rakennusministeri Goran Vesic on kuitenkin päästetty vapaaksi, mikä on herättänyt epäilyksiä tutkinnan riippumattomuudesta.

Novi Sadin päärautatieasema on remontoitu kahdesti viime vuosina osana laajempaa infrastruktuurisopimusta kiinalaisten valtionyhtiöiden kanssa.