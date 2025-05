Euroopan unioni ja Arabiemiiraatit ovat sopineet aloittavansa vapaakauppaneuvottelut, EU ja Arabiemiiraatit ilmoittivat, samalla kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätös asettaa tullimaksuja aiheuttaa epävarmuutta. Trump on sittemmin perunut osan tulleista.

“Tänään Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kävi hyväntahtoisen puhelinkeskustelun Arabiemiiraattien presidentin, hänen korkeutensa Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyanin kanssa. Keskustelun aikana he sopivat aloittavansa neuvottelut vapaakauppasopimuksesta”, EU totesi torstaina antamassaan lausunnossa.

Neuvottelut keskittyvät tavaroiden ja palveluiden kauppaan, investointeihin sekä yhteistyön syventämiseen strategisilla aloilla, kuten uusiutuvassa energiassa, vihreässä vedyssä ja kriittisissä raaka-aineissa, EU lisäsi.

Arabiemiiraattien presidentti totesi myös, että sopimus neuvottelujen aloittamisesta kattavan talouskumppanuussopimuksen (CEPA) saavuttamiseksi EU:n kanssa tähtää kahdenvälisten suhteiden syventämiseen ja talouskasvun edistämiseen.

Tullien ja tarpeettomien kaupan esteiden vähentämisen sekä tavaroiden ja palveluiden markkinoille pääsyn parantamisen myötä sopimuksen odotetaan luovan mahdollisuuksia keskeisillä aloilla, kuten kehittyneessä valmistuksessa, terveydenhuollossa, logistiikassa ja tekoälyssä, Arabiemiiraattien valtiollinen uutistoimisto WAM kertoi.

EU on Arabiemiiraattien toiseksi suurin kauppakumppani, ja sen osuus on 8,3 prosenttia maan kokonaiskaupasta, joka ei liity öljyyn. Varakas Persianlahden valtio on myös EU:n suurin vientikohde ja investointikumppani Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, WAM lisäsi torstaina.

Vaikutusvaltainen ja öljyrikas Lähi-idän valtio Arabiemiiraatit on pitkään kannattanut EU:n syvempää osallistumista Persianlahden alueelle. Se on arabimaailman toiseksi suurin talous Saudi-Arabian jälkeen, merkittävä Lähi-idän kauppakumppani monille muille maille, ja sen valtion sijoitusrahastot kuuluvat maailman aktiivisimpiin.

Reuters raportoi yksinoikeudella maaliskuussa 2024, että Abu Dhabi oli hiljaa kehottanut EU:ta aloittamaan neuvottelut kauppasopimuksesta erillään Persianlahden yhteistyöneuvostosta (GCC), arabimaiden blokista, johon kuuluvat muun muassa Arabiemiiraatit ja Saudi-Arabia.