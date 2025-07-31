ISRAEL-IRAN KONFLIKTI
Yhdysvaltain on sovittava korvauksista ennen ydinneuvotteluja, Iranin ulkoministeri FT:lle
Iranin ydinneuvottelujen johtaja kertoi sanomalehden haastattelussa, että Iran tarvitsee todellisia luottamusta herättäviä toimia heidän puoleltaan sen jälkeen, kun Witkoff ehdotti neuvottelujen jatkamista.
Iranin ulkoministeri Seyed Abbas Araghchi osallistui BRICS-kokoukseenMuseum of Modern Artissa (MAM) Rio de Janeirossa Brasiliassa heinäkuussa 2025. / Reuters
Yhdysvaltojen on suostuttava korvaamaan Iranille viime kuun sodan aikana aiheutuneet tappiot, Financial Times raportoi torstaina viitaten Iranin ulkoministeriin.

"Heidän pitäisi selittää, miksi he hyökkäsivät meitä vastaan kesken neuvottelujen, ja heidän on varmistettava, ettei sama toistu tulevissa keskusteluissa", Abbas Araghchi kertoi FT:lle haastattelussa Teheranissa.

"Ja heidän on korvattava (Iranille) aiheuttamansa vahingot."

Raportin mukaan Araghchi ja Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff vaihtoivat viestejä sodan aikana ja sen jälkeen. Iranin edustaja korosti amerikkalaiselle vastapuolelleen tarvetta löytää "win-win-ratkaisu" pitkään jatkuneen kiistan lopettamiseksi Iranin ydinohjelmasta.

Iranin pääneuvottelija ydinkysymyksissä totesi ilman tarkempia yksityiskohtia, että tähän tulisi sisältyä taloudellisia korvauksia sekä takuut siitä, ettei Irania kohtaan enää hyökätä neuvottelujen aikana, FT raportoi.

Yhdysvallat teki viime kuussa iskuja Iranin ydinlaitoksiin, joiden Washington väittää olevan osa ohjelmaa, joka tähtää ydinaseiden kehittämiseen.

Teheran puolestaan väittää, että sen ydinohjelma keskittyy rauhanomaisiin tarkoituksiin eikä aseiden kehittämiseen.

Valkoinen talo ja Yhdysvaltain ulkoministeriö eivät heti vastanneet Reutersin kommenttipyyntöön.

