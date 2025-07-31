Yhdysvaltojen on suostuttava korvaamaan Iranille viime kuun sodan aikana aiheutuneet tappiot, Financial Times raportoi torstaina viitaten Iranin ulkoministeriin.

"Heidän pitäisi selittää, miksi he hyökkäsivät meitä vastaan kesken neuvottelujen, ja heidän on varmistettava, ettei sama toistu tulevissa keskusteluissa", Abbas Araghchi kertoi FT:lle haastattelussa Teheranissa.

"Ja heidän on korvattava (Iranille) aiheuttamansa vahingot."

Raportin mukaan Araghchi ja Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff vaihtoivat viestejä sodan aikana ja sen jälkeen. Iranin edustaja korosti amerikkalaiselle vastapuolelleen tarvetta löytää "win-win-ratkaisu" pitkään jatkuneen kiistan lopettamiseksi Iranin ydinohjelmasta.