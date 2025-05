YK:n turvallisuusneuvoston enemmistö on tuominnut Israelin aselevon rikkomisesta ja yllättävistä, kuolettavista ilmaiskuista Gazan siviilejä vastaan, kun taas Yhdysvallat syytti yksinomaan Hamasin vastarintaryhmää hyökkäysten jatkumisesta.

Algerian YK-lähettiläs Amar Bendjama syytti tiistaina Israelia nälänhädän käyttämisestä "sodan välineenä" Gazan avustussaarron kautta.

"On tullut aika vastuullisuudelle. Kukaan ei ole lain yläpuolella", hän sanoi.

"Maailma ei voi enää sivuuttaa Israelin miehityksen synkkää todellisuutta."

Bendjama totesi, että "palestiinalaisten verta käytetään Israelin poliitikkojen poliittisten laskelmien välineenä."

Hän tuomitsi Israelin hyökkäykset siviilejä vastaan ja kuvaili niitä "kaksi kuukautta sitten saavutetun aseleposopimuksen rikkomiseksi."

Algerian lähettiläs muistutti aselevon takaajia — Yhdysvaltoja, Egyptiä ja Qataria — heidän vastuustaan varmistaa "aseleposopimuksen noudattaminen."

Bendjama kuvaili Israelin Gazan saartoa "järjestelmälliseksi ihmisarvon heikentämiseksi ja tarkoitukselliseksi elämisen oikeuden riistämiseksi" ja sanoi: "Gazassa todistamme niiden arvojen ja periaatteiden kuolemaa, joiden pitäisi olla kansainvälisen järjestyksen perusta: tasa-arvo, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus."

Hän kritisoi neuvostoa hiljaisuudesta Israelin julmuuksien edessä ja kysyi: "Uskaltaako turvallisuusneuvosto koskaan ottaa vastuuta? Toimiiko se koskaan pysäyttääkseen tämän kansanmurhan ja säilyttääkseen uskottavuutensa, jos siitä on mitään enää jäljellä?"

Kokouksen aikana Palestiinan YK-suurlähettiläs Riyad Mansour totesi, että palestiinalaisia "tapetaan jälleen umpimähkäisesti" Israelin iskujen alettua uudelleen yön aikana.

Neuvoston pysyvien jäsenten enemmistö tuomitsi Israelin, ja Mansour kehotti YK:n korkeinta elintä toimimaan tuomioidensa mukaisesti.

"Tätä ei voida koskaan oikeuttaa, ja sen on loputtava välittömästi. Olen samaa mieltä kanssanne, rouva puheenjohtaja, kun sanoitte, että teillä on vastuu toimia", Mansour sanoi Christina Markus Lassenille, Tanskan lähettiläälle, joka johtaa neuvostoa tässä kuussa. "Te olette turvallisuusneuvosto. Toimikaa. Lopettakaa tämä rikollinen toiminta. Estäkää heitä kieltämästä kansaltamme ruokaa Ramadanin aikana. Teillä on päätöslauselmia. Toimikaa. Teillä on valta. Toimikaa."

Hän lisäsi: "Tai kuten ystäväni Slovenian suurlähettiläs sanoi, teistä tulee merkityksettömiä."

Venäjä sanoo Israelin yrittävän palestiinalaisten etnistä puhdistusta

Venäjän apulaislähettiläs Dmitry Polyanskiy totesi, että Israelin tappavat pommitukset ovat aiheuttaneet uuden "epävarmuuden" paitsi palestiinalaisille myös panttivangeille.

Polyanskiy sanoi, että Israelin hyökkäysten jatkaminen "noudattaa logiikkaa, jonka mukaan Gazan kansa ajetaan pois maastaan."

Hän kehotti neuvostoa "tekemään kaikkensa varmistaakseen, että aselepo jatkuu mahdollisimman pian", ja ettei aiempia virheitä toisteta.

"Gazan kuolleiden määrä on niin korkea, sillä turvallisuusneuvosto ei pystynyt tekemään aiemmin päätöstä aselevosta", hän sanoi.

Ison-Britannian apulaislähettiläs James kuvaili tappavia ilmaiskuja "kauhistuttaviksi" ja korosti, että "taisteluihin palaaminen johtaa suurempiin määriin palestiinalaissiviilien kuolemia."

"On yleisesti tiedossa, että Hamas käyttää edelleen siviili-infrastruktuuria laukaisualustoina, ja Yhdysvallat tuomitsee tämän käytännön, kuten muidenkin pitäisi", sanoi Yhdysvaltain vt. asiainhoitaja Dorothy Shea ja väitti, että Israelin armeija "iskee Hamasin asemiin" huolimatta siitä, että Israel tappoi 150 lasta viimeisimmissä iskuissa.

Shea väitti, että "syy vihollisuuksien jatkumiseen on yksinomaan Hamasin", ja syytti palestiinalaista vastarintaryhmää "itsepäisestä" kieltäytymisestä "jokaisesta ehdotuksesta."

Sekä Israel että Yhdysvallat syyttävät uusista vihollisuuksista Hamasia, joka kieltäytyi vapauttamasta lisää panttivankeja ennen neuvottelujen jatkamista sodan lopettamiseksi — mikä ei ollut osa aseleposopimusta.

Hamas — joka ei ole vielä vastannut sotilaallisesti Israelin iskuihin — on viikkojen ajan vaatinut vakavia neuvotteluja aseleposopimuksen toisesta vaiheesta, joka edellyttää jäljellä olevien elävien vankien vapauttamista vastineeksi useammista palestiinalaisvangeista, Israelin täydellisestä vetäytymistä Gazasta ja pysyvää aselepoa.

Näiden neuvottelujen piti alkaa helmikuun alussa. Nyt ne eivät ehkä koskaan toteudu sen jälkeen, kun Israelin pääministeri perääntyi sopimuksesta.

Pysyvä aselepo saisi lähes varmasti aikaan poliittiseen kriisiin Netanjahulle, ja se voisi päättää hänen lähes keskeytymättömän 15 vuoden valtakautensa.

Kiina kehottaa Israelia lopettamaan "kollektiivisen rangaistuksen"

"Tätä konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisin keinoin. Haluamme nähdä aselevon palauttamisen mahdollisimman pian", sanoi Kiinan lähettiläs Fu Cong.

Fu tuomitsi aselevon lopettamisen ja sanoi, että hänen maansa "on syvästi huolissaan Israelin vihollisuuksien jatkumisesta Gazassa. Tuomitsemme tämän jyrkästi."

"Vaadimme voimakkaasti luopumista voiman ylivallan logiikasta, sotilaalliset keinot eivät ole tapa ratkaista Palestiinan ja Israelin kysymystä", hän sanoi.

Fu pohti aselevon hyötyjä ja kehotti Israelia "luopumaan pakkomielteestään voiman käyttöön välittömästi."

Pakistanin lähettiläs Munir Akram muistutti arabivaltioiden Gazan jälleenrakennus- ja rauhansuunnitelmasta ja sanoi: "Se tarjosi tien rauhaan."

"Mutta ilmeisesti tämä toivon pilkahdus ja rauhan toive eivät olleet Israelin nykyisten äärijohtajien mieleen. He näkevät selviytymisensä sodan jatkumisessa", hän sanoi ja kysyi: "Onko tämä panttivankien edun mukaista?"

Slovenian lähettiläs Samuel Zbogar tuomitsi Israelin tappamisesta ja tuhosta Gazassa ja korosti, että apua "ei pitäisi käyttää aseena."

"Tätä iljettävää sotaa ei pitäisi jatkaa siviilien kustannuksella. Tämä ei ole vain traagista palestiinalaisille ja panttivangeille Gazassa, vaan myös turvallisuusneuvoston uskottavuudelle ja merkitykselle kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä vastaavana elimenä", hän sanoi.