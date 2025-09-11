Kanadan ulkoministeri Anita Anand on ilmoittanut, että Ottawa "arvioi" kahdenvälisiä suhteita Israeliin sen jälkeen, kun Israel teki ilmaiskun Qatarin pääkaupunkiin Dohaan.
Anand totesi, että Kanadan hallitus on ollut "matkalla kohti Palestiinan virallista tunnustamista" heinäkuun 30. päivästä lähtien. Hän sanoi keskiviikkona Edmontonissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa: "Samalla arvioimme suhteitamme Israeliin."
Anand, joka on Albertan provinssin pääkaupungissa Edmontonissa liberaalipuolueen kansallisen ryhmäkokouksen yhteydessä, kertoi toimittajille: "Eilinen hyökkäys Qatariin oli täysin tuomittava. Se oli loukkaus Qatarin ilmatilaa vastaan."
"Hyökkäyksessä kuoli ihmisiä maassa aikana, jolloin Qatar yritti edistää rauhaa", hän lisäsi.
Korostaen, että "Lähi-idässä on monia liikkuvia osia", Anand vahvisti, että Kanada työskentelee rauhan edistämiseksi alueella ja painotti tarvetta "puuttua humanitaariseen tilanteeseen Gazassa."
"Tästä syystä Kanada on kolmanneksi suurin kahdenvälinen humanitaarisen avun lahjoittaja, ja haluamme nähdä ruokarekkojen pääsevän kulkemaan maateitse", hän painotti.
Tiistaina Israelin armeija ilmoitti tehneensä "tarkan iskun, joka kohdistui palestiinalaisryhmän johtohahmoihin."
Qatar tuomitsi "pelkurimaisen" iskun ja totesi, että isku kohdistui asuinrakennuksiin, joissa asui Hamasin poliittisen toimiston jäseniä.
Persianlahden valtio, yhdessä Yhdysvaltojen ja Egyptin kanssa, on ollut keskeisessä roolissa pyrkimyksissä välittää loppua Israelin Gazan sotaan, joka on tappanut yli 64 600 palestiinalaista lokakuusta 2023 lähtien.