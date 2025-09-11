"Tästä syystä Kanada on kolmanneksi suurin kahdenvälinen humanitaarisen avun lahjoittaja, ja haluamme nähdä ruokarekkojen pääsevän kulkemaan maateitse", hän painotti.

Tiistaina Israelin armeija ilmoitti tehneensä "tarkan iskun, joka kohdistui palestiinalaisryhmän johtohahmoihin."

Qatar tuomitsi "pelkurimaisen" iskun ja totesi, että isku kohdistui asuinrakennuksiin, joissa asui Hamasin poliittisen toimiston jäseniä.

Persianlahden valtio, yhdessä Yhdysvaltojen ja Egyptin kanssa, on ollut keskeisessä roolissa pyrkimyksissä välittää loppua Israelin Gazan sotaan, joka on tappanut yli 64 600 palestiinalaista lokakuusta 2023 lähtien.