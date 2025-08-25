Eagle S-öljytankkerin kapteeni ja kaksi perämiestä ovat tänään Helsingissä käräjillä vastaamassa syytteisiin viiden merenalaisen kaapelin rikkomisesta Suomenlahdella 25. joulukuuta 2024. Syyttäjä vaatii heille kahden ja puolen vuoden ehdotonta vankeutta.
Syytenimikkeinä ovat törkeä tuhotyö ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Miehistön jäsenet kiistävät syytteet. Kapteeni kertoi Ylelle antamassaan haastattelussa tapauksen olleen “vahinko”.
Öljytankkeri oli lähtenyt liikkeelle Venäjältä ja se raahasi ankkuriaan pitkin merenpohjaa, rikkoen Estlink 2-sähkönsiirtokaapelin sekä neljä internetkaapelia Suomen ja Viron välillä.
Suomen turvallisuusviranomaiset käskivät alusta siirtymään Suomen vesille, jossa aluksen matka keskeytettiin ja viranomaiset laskeutuivat laivan kannelle helikoptereista.
Itämeren alueella on tapahtunut useita epäillyttäviä kaapeli- ja kaasuputkien katkoksia Venäjän aloitettua sotansa Ukrainassa helmikussa 2022. Eagle S-tapaus aiheutti huolta Baltian maissa, vaikka Washington Postin haastattelemat Suomen tiedusteluviranomaiset ovat sanoneet uskovansa sen olleen puhdas vahinko.
Eagle S-alus oli rekisteröity Cookin saarille, sen kapteeni on Georgian kansalainen ja perämiehet intialaisia.