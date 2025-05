Iranilainen elokuvaohjaaja Jafar Panahi on voittanut Kultaisen palmun 78. Cannesin elokuvajuhlilla 11. pitkällä elokuvallaan It Was Just An Accident.

Lauantaina pitämässään puheessa Panahi vetosi yhtenäisyyden ja vapauden puolesta kaikille iranilaisille heidän eroavaisuuksistaan huolimatta.

Elokuva on Panahin ensimmäinen virallinen teos sen jälkeen, kun hänelle asetettiin 15 vuoden elokuvantekokielto ja hän vietti vuosia vankilassa Iranissa.

Tämän vuoden festivaaleilla elokuva valittiin 22 kilpailevan teoksen joukosta, ja sen ensi-ilta Ranskassa on määrä olla 10. syyskuuta.

Palkinnon myötä Panahi saavutti harvinaisen kunnian voittaa pääpalkinnon kaikilla kolmella suurella eurooppalaisella elokuvafestivaalilla. Hän voitti Berliinin Kultaisen karhun elokuvallaan Taxi vuonna 2015 ja Venetsian Kultaisen leijonan elokuvallaan The Circle vuonna 2000.

Muut palkinnot

Norjalainen ohjaaja Joachim Trier sai Grand Prix -palkinnon eli toisen palkinnon elokuvastaan Valeur Sentimentale.

Tuomariston palkinto, eli kolmas palkinto, jaettiin espanjalaisen ohjaajan Olivier Laxen elokuvalle Sirat ja saksalaisen ohjaajan Mascha Schilinskin elokuvalle Sound of Falling.

Lyhytelokuvapalkinnon voitti palestiinalainen ohjaaja Tawfeek Barhom elokuvallaan I'm Glad You're Dead Now.

Paras ohjaaja -palkinnon sai brasilialainen Kleber Mendonca Filho elokuvastaan The Secret Agent.

Erikoistuomariston palkinto myönnettiin kiinalaiselle ohjaajalle Bi Ganille elokuvasta Resurrection.

Paras käsikirjoitus -palkinnon saivat Luc ja Jean-Pierre Dardenne, jotka kirjoittivat käsikirjoituksen elokuvaan The Young Mother’s Home.

Brasilian Wagner Moura, joka näytteli elokuvassa The Secret Agent, valittiin parhaaksi miesnäyttelijäksi, ja ranskalainen näyttelijä Nadia Melliti, joka näytteli elokuvassa The Little Sister, valittiin parhaaksi naisnäyttelijäksi.

Camera d'Or -palkinnon voitti irakilainen ohjaaja Hasan Hadi elokuvallaan The President's Cake.