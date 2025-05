Washington, DC — Sosiaalisen median tulevaisuus saattaa pian näyttää hyvin erilaiselta.

Washingtonissa alkoi maanantaina oikeudenkäynti, joka voi murtaa Metan 1,4 biljoonan dollarin arvoisen imperiumin ja pakottaa sen erottamaan Instagramin ja WhatsAppin omiksi yhtiöikseen.

Tavallisille käyttäjille tämä voisi tarkoittaa, että nykyinen saumaton integraatio — kuten Reels-videoiden jakaminen sovellusten välillä tai viestien lähettäminen ystävälle toisella puolella maailmaa — saattaisi hajota.

Metalle panokset ovat valtavat. Sääntelyviranomaisille tämä on vedenjakaja. Ja toimitusjohtaja Mark Zuckerbergille tämä on henkilökohtaista.

Mitä Metan hajauttaminen sitten käytännössä tarkoittaisi?

Tällä hetkellä, kun avaat Instagramin tai WhatsAppin, olet osa Metan luomaa ekosysteemiä: siihen kuuluvat synkronoidut kirjautumiset, jaetut tietokannat ja mainosjärjestelmät, jotka seuraavat käyttäytymistäsi eri alustoilla.

Tämän purkaminen ei olisi pelkästään juridinen päänsärky — se voisi muuttaa koko sosiaalisen median käyttökokemuksen.

Facebookin kaverilista ei enää automaattisesti ilmestyisi Instagramiin. Messengerin ja WhatsAppin viestit eivät synkronoituisi. Mainosasetukset, joita olet hienosäätänyt eri alustoilla? Palaat lähtöruutuun.

Kuvittele yrittäväsi lähettää viestiä Facebookista Instagramiin ja törmääväsi esteeseen. Käytön helppous katoaa. Alustat alkavat käyttäytyä kuin kiusalliset naapurit, eivätkä enää kuin samassa taloudessa asuvat.

Kyse ei ole vain siitä, mitä et voi tehdä. Kyse on myös siitä, mitä uutta voisi syntyä.

Instagram, vapautettuna Facebookin algoritmeista ja käytäntöjen muutoksista, voisi muuttaa sen keskittymistä — tai ehkä jopa palauttaa alkuperäisen identiteettinsä valokuvaukseen keskittyvänä ja luoville tekijöille ystävällisenä alustana.

WhatsApp, ilman Metan mainosintressejä, voisi panostaa entistä enemmän salaukseen, yksityisyyteen ja kansainväliseen ulottuvuuteen.

Jättiläinen leikkauspöydällä

Liittovaltion kauppakomission (FTC) oikeusjuttu — joka on ollut lähes kuusi vuotta työn alla — perustuu yhteen väitteeseen: että Meta osti Instagramin (2012) ja WhatsAppin (2014) ei innovoidakseen, vaan poistaakseen kilpailu-uhat.

Facebook toteutti linjauksia, joiden tarkoituksena oli vaikeuttaa pienempien kilpailijoiden pääsyä markkinoille ja "neutralisoida koetut kilpailu-uhat", FTC väittää.

Zuckerbergin vanhat sähköpostit voivat palata kummittelemaan häntä. "On parempi ostaa kuin kilpailla", hän kirjoitti kerran — lause, jota kilpailuoikeuden asiantuntijat pitävät sekä langettavana että suorasukaisena.

"Kykenemättömänä ylläpitämään monopoliaan reilulla kilpailulla, yhtiön johtajat käsittelivät eksistentiaalista uhkaa ostamalla uusia innovaattoreita, jotka menestyivät siellä, missä Facebook epäonnistui", FTC totesi.

Ja tässä olemme, vuosikymmen myöhemmin, kysymässä, onko mikään kauppa koskaan lopullinen — edes sellainen, jonka sama FTC alun perin hyväksyi ja haluaa nyt peruuttaa.

Metan puolustus? Sosiaalisen median kenttä on räjähtänyt kilpailijoista — TikTok, YouTube, Snap, X. Ei ole kyse monopolista, vain älykästä liiketoiminnasta täydellä kentällä.

Mutta FTC väittää, että tämä on harhautusta. Kysymys ei ole siitä, onko Metalla nyt kilpailua — vaan siitä, kukistiko se suurimmat uhkat ennen kuin ne ehtivät kasvaa.

Trump-tekijä

Tämä oikeudenkäynti ei ole vain juridinen taistelu. Se on poliittinen kuuma peruna.

Zuckerberg on lobannut Trumpin hallintoa kulissien takaa, pyrkien sopimukseen välttääkseen täyden hajottamisen.

Trump oli aiemmin sodassa Metan kanssa, erityisesti sen jälkeen, kun hänet kiellettiin alustalta Capitol Hillin mellakan jälkeen. Mutta nyt käytännöt ovat muuttumassa, ja UFC:n Trumpia tukevan Dana Whiten liittyminen Metan hallitukseen on muuttanut tunnelmaa.

FTC on kuitenkin pysynyt tiukkana. Sen puheenjohtaja Andrew Ferguson, joka on kriittinen Big Techiä kohtaan, sanoo tapauksesta: "Meillä on FTC:n parhaat lakimiehet mukana, ja olemme valmiita etenemään."

Mitä seuraavaksi?

Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän pitkälle kesään. Zuckerberg todisti maanantaina oikeudessa, ja Sandbergin odotetaan todistavan myös. Kilpailevien alustojen johtajia — TikTokin, Snapin ja Pinterestin — saatetaan kutsua antamaan kuvaa markkinoista.

Tummassa puvussa ja vaaleansinisessä solmiossa esiintynyt Zuckerberg vastasi rauhallisesti kysymyksiin maanantaina, kiistäen väitteet, että Meta olisi ostanut yrityksiä vuosikymmen sitten tukahduttaakseen kilpailun.

Zuckerberg korosti, että ystäville ja perheelle jakaminen oli vain yksi sovelluksen prioriteeteista muun sisällön löytämisen ohella.

Itse asiassa vuoden 2018 päätös priorisoida Facebookin sisältöä, jota käyttäjät jakavat ystävillensä videojulkaisujen ja muun julkisen sisällön yli, epäonnistui ymmärtämään, että käyttäjät siirtyivät jakamaan sisältöä viestien kautta sen sijaan, että olisivat päivittäneet elämänsä tapahtumia fiidiin.

"Luulen, että emme ymmärtäneet, miten sosiaalinen vuorovaikutus verkossa kehittyi", Zuckerberg sanoi. "Ihmiset vain olivat yhä enemmän tekemisissä sellaisen sisällön kanssa, joka ei ollut heidän ystäviensä tekemisiä", hän sanoi.

Meta on kehottanut sääntelyviranomaisia tukemaan amerikkalaista innovaatiota, ei hajottamaan johtavaa yritystä, mikä "hyödyttäisi" Kiinaa tekoälyssä.

"Todisteet oikeudenkäynnissä osoittavat sen, minkä jokainen 17-vuotias maailmassa tietää: Instagram, Facebook ja WhatsApp kilpailevat kiinalaisomisteisen TikTokin, YouTuben, X:n, iMessagen ja monien muiden kanssa. Yli 10 vuotta sen jälkeen, kun FTC tarkasti ja hyväksyi yritysostomme, komission toiminta tässä tapauksessa lähettää viestin, että mikään kauppa ei ole koskaan todella lopullinen. Sääntelyviranomaisten tulisi tukea amerikkalaista innovaatiota sen sijaan, että ne pyrkisivät hajottamaan suuren amerikkalaisen yrityksen ja samalla hyödyttäisivät Kiinaa kriittisissä kysymyksissä, kuten tekoälyssä", Meta totesi lausunnossaan.

Ja kaiken huipuksi tätä merkittävää tapausta käsittelee tuomari James Boasberg. Hän on jo osoittanut skeptisyyttä FTC:n väitteitä kohtaan ja hänen käsissään on amerikkalaisen teknologian konsolidaation kohtalo.

(Hän on sama tuomari, joka käsittelee tapausta Trumpin hallinnon Alien Enemies Act -lain käytöstä karkotuksissa El Salvadoriin sekä American Oversight v. Hegseth -oikeusjuttua, jossa väitetään salattujen viestien laitonta käyttöä arkaluontoisissa sotilaskeskusteluissa.)

Viime vuonna Boasberg hylkäsi Metan pyynnön pikatuomiosta ja määräsi, että tapaus on vietävä oikeuteen.

Metan mahdollinen hajoaminen olisi dramaattisin kartellioikeuden toimeenpano sitten AT&T:n kaatumisen, asiantuntijat sanovat.

Tällaisen tuomion odotetaan lähettävän järistyksiä läpi Piilaakson ja Wall Streetin. Se vaikuttaisi myös meidän elämäämme – puhelimiimme, sähköposteihimme ja päivittäisiin tapoihimme.

Tämä on myös hetki, jossa mukavuus kohtaa seuraukset. Ja sosiaalisen median fiidimme? Se ei ehkä enää koskaan näytä samalta.

Mike Proulx, johtavan tutkimus- ja neuvontayrityksen Forresterin varapuheenjohtaja, tiivistää asian: "Näemme todennäköisesti sosiaalisen median startup-yritysten renessanssin, kun ne pyrkivät ottamaan osansa uudesta sosiaalisen median maailmanjärjestyksestä."