Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) presidentti on todennut, että uhkat instituutiota vastaan, kuten mahdolliset Yhdysvaltojen pakotteet ja Venäjän antamat pidätysmääräykset sen työntekijöistä, "vaarantavat sen koko olemassaolon".

Puhuessaan maanantaina ICC:n 124 jäsenmaan vuosittaisessa konferenssissa presidentti Tomoko Akane ei maininnut Venäjää tai Yhdysvaltoja nimeltä, mutta viittasi niihin YK:n turvallisuusneuvoston pysyvinä jäseninä.

"On selvää, että kaikilla mittareilla ja kriteereillä tämä kokous pidetään ratkaisevassa vaiheessa", ICC:n syyttäjä Karim Khan sanoi puheessaan konferenssin avajaisissa.

"Kohtaamme ennennäkemättömiä haasteita. Näemme, että kansalaisyhteiskunta, uhrit, selviytyjät ja koko ihmiskunta odottavat meiltä ennennäkemättömiä toimia."

Venäjä antoi pidätysmääräyksen ICC:n pääsyyttäjä Karim Khanista kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Haagin tuomioistuin oli antanut pidätysmääräyksen Venäjän presidentti Vladimir Putinista.

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi kesäkuussa lakiesityksen, joka määrää pakotteita tuomioistuimelle vastauksena Khanin pyyntöön antaa pidätysmääräys Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista.

"Tuomioistuinta kohtaan on hyökätty, mikä pyrkii heikentämään sen legitimiteettiä ja kykyä jakaa oikeutta sekä toteuttaa kansainvälistä lakia ja perusoikeuksia. Tähän on käytetty pakottavia toimia, uhkauksia, painostusta ja sabotaasia", Akane sanoi ja lisäsi, että lisää pidätysmääräyksiä on annettu tuomioistuimen työntekijöistä.

ICC:lle on myös "uhattu määrätä drakonisia taloudellisia pakotteita toisen turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenen toimesta, ikään kuin se olisi terroristijärjestö. Nämä toimet heikentäisivät nopeasti tuomioistuimen toimintaa kaikissa tilanteissa ja tapauksissa ja vaarantaisivat sen olemassaolon", hän sanoi.

Vaikka Yhdysvallat ei ole tuomioistuimen jäsen, maailman johtava sotilaallinen ja taloudellinen mahti voisi heikentää ICC:tä sekä diplomaattisesti että poliittisesti, mutta myös taloudellisesti kohdistamalla pakotteita sen henkilöstöön.

Hän totesi, että tuomioistuin torjuu jyrkästi kaikki "yritykset vaikuttaa sen riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Hylkäämme päättäväisesti pyrkimykset politisoida toimintaamme. Olemme aina, ja tulemme aina noudattamaan vain lakia kaikissa olosuhteissa."

Tuomioistuin perustettiin vuonna 2002 asettamaan asianomaiset syytteeseen sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan, kansanmurhasta ja hyökkäysrikoksista, kun jäsenvaltiot eivät ole halukkaita tai kykeneviä tekemään niin itse.

Se voi syyttää rikoksista, jotka on tehty jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueella muiden toimijoiden toimesta. Sen vuoden 2024 budjetti oli noin 197 miljoonaa dollaria.