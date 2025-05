Kahdeksan vuotta, 66 taiteilijaa, 200 000 arkkia happovapaata paperia viidestä eri maasta, 800 000 luomukananmunan valkuaiset — nämä luvut kuvaavat valtavaa projektia, jonka islamilaisen kalligrafian mestari Huseyin Kutlu toteutti Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin toimeksiannosta.

Lopputuloksen odotetaan jättävän pysyvän jäljen Koraanin taiteen maailmaan.

Projekti, joka tunnetaan nimellä "Istanbul Mushaf", oli monumentaalinen hanke, joka vaati Kutlulta ja hänen taiteilijatiimiltään äärimmäistä huolellisuutta. Se ei ole pelkästään käsinkirjoitettu kopio Koraanista, vaan kattava tutkimus islamilaisesta historiasta ja maantieteestä. Taiteilijat pyrkivät elvyttämään Koraanin taiteen muinaisen perinteen, joka kukoisti islamilaisen sivilisaation 1 500-vuotisen historian aikana.

“Islamin historiassa muslimijohtajat ovat kiinnittäneet suurta huomiota Mushafiin (Koraanin kirjoitettuun kopioon) ja tilanneet projekteja, jotka jättävät jälkensä pitkään heidän kuoltuaan. Tiimini on osoittanut samanlaista rakkautta, innostusta ja kunnioitusta tuottamaamme Mushafia kohtaan. Kukaan ei ole vielä nähnyt sitä kokonaisuudessaan. Päätimme esittää sen Mushafina, joka ulottuu Profeettamme ajasta nykypäivään. Kenttätutkimusten ja laajojen selvitysten avulla olemme tunnistaneet 10 päävaihetta Mushaf-taiteen historiassa tätä tarkoitusta varten”, kertoo Huseyin Kutlu.

Jokainen Istanbul Mushafin kymmenestä osasta on itsenäinen taideteos, joka on huolellisesti suunniteltu heijastamaan oman aikakautensa taidetta ja kulttuuria. Rashidun-kalifaatin alkuajoista nykypäivään Istanbulin Mushaf on todiste islamilaisen maailman rikkaasta historiasta ja kulttuuriperinnöstä.

“Ensimmäinen osa alkaa Profeetan ajasta. Se kattaa Umaijadien, Abbasidien, Ghaznavidien, Suur-Seldžukkien, Ayyubidien ja Anatolian Seldžukkien kaudet. Koska tässä ajassa ei tapahtunut suurta kehitystä, esittelimme tätä kaikkea yhdessä osassa. Toinen osa on Mamlukien, kolmas andalusialaisten. Neljäs osa kattaa Ilkhanidien-Jalayirien kauden, viides Turkmenien, kuudes Timurien kauden, seitsemäs Mogulien, kahdeksas Safavidien, yhdeksäs Osmanien valtakunnan perustamisesta Suleiman Suuren aikaan ja kymmenes osa Suleiman Suuresta nykypäivään... Otimme huomioon kunkin aikakauden sivuasettelun ja suunnittelun tekniikat, käytetyt tekstityypit, koristelut ja sidokset sekä aikakauden värit. Olemme tutkineet kaikkia maailman kirjastoissa olevia Mushafeja. Lähdimme liikkeelle 66 hengen tiimillä, tutkien jokaisen aikakauden tyyliä”, lisää Kutlu.

Projekti ei ollut ilman haasteita. Kutlu ja hänen tiiminsä kohtasivat lukuisia esteitä esimerkiksi parhaiden materiaalien hankkimisessa ja perinteisen kalligrafian monimutkaisten tekniikoiden hallitsemisessa. Mutta heidän omistautumisensa ja intohimonsa ajoivat heitä eteenpäin, ja lopulta he tuottivat teoksen, joka on vertaansa vailla kauneudessaan ja merkityksessään.

Yksi projektin merkittävimmistä piirteistä on materiaalien käyttö. Käsikirjoituksen 200 000 paperiarkin tuottamiseen käytettiin jopa 800 000 luomukananmunan valkuaiset. Tämä valinta ei ainoastaan heijasta islamilaisen kalligrafian perinteisiä menetelmiä, vaan myös korostaa tiimin sitoutumista aitouteen ja huippuosaamiseen.

“Maailmassa on maita, kuten Japani, Intia, Saksa, Italia ja Espanja, jotka tuottavat käsintehtyä happovapaata paperia. Toimme näitä papereita. Tietenkin käsittelimme niitä täällä. Kokeilin näitä papereita ja pidin joistakin niistä. Mutta toinen asia oli näiden arkkien kestävyys. Kahramankazanin Atomienergiakeskuksessa testasimme niiden kulutuskestävyyttä. Jotkut kestivät 100 vuotta, toiset eivät. Tietenkin olin kauhuissani tästä tilanteesta, en odottanut tällaista. Mitä meidän pitäisi tehdä? Suleymaniyen kirjastossa ja Topkapin palatsissa on kaksi erillistä Yaqut al Mustasimin Mushafia Abbasidien ajalta. Ne ovat kiiltäviä, eikä niissä ole mitään vikaa. Tämä liittyy paperin valmistukseen. Meillä on myös jonkin verran tietoa paperin valmistuksesta. Päätimme ryhtyä seikkailuun ja valmistaa paperia itse. Teimme sen Jumalan avulla. Toisaalta, koska väriaineet ovat kemikaalien sekoituksia, valmistimme oman värimme pigmenteistä, maaperästä ja juuriväreistä. Testasimme nämä. Ne kestävät 500 vuotta”, kertoo Kutlu.

Lisäksi tiimi suunnitteli erityisen paperinvalmistuskoneen sen varmistamiseksi, että jokainen arkki täytti heidän tiukat standardinsa. Tämä yksityiskohtiin paneutuminen ja innovaatio osoittavat sen omistautumisen ja intohimon, joka oli Istanbul Mushafin luomisen taustalla.

Käsikirjoituksen jokainen yksityiskohta suunniteltiin huolellisesti, ulkokansista musteisiin saakka. Kansien, sisäkansien, loppupapereiden ja jokaisen osan otsikkosivut suunniteltiin eri tyyleillä, jotka esittelevät islamilaisen historian monimuotoisia taiteellisia perinteitä. Jopa käsikirjoituksessa käytetyt musteet valmistettiin luonnonmateriaaleista, mikä korostaa tiimin sitoutumista aitouteen ja perinteisiin.

Istanbul Mushaf ei ole vain Koraanin kopio; se on elävä kunnianosoitus islamilaisen sivilisaation taiteelle ja kulttuurille. Jokainen sivu on mestariteos, joka on todiste sen luojien taidosta ja omistautumisesta. Nyt kun projekti on valmis, se toimii inspiraation lähteenä tuleville taiteilijoiden ja kalligraafien sukupolville, muistuttaen islamilaisen taiteen ja kulttuurin kestävästä perinnöstä.