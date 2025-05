Somalian ilmavoimat yhteistyössä kansallisen tiedustelu- ja turvallisuusviraston (NISA) kanssa ovat surmanneet 82 Al Shabab -terroristia ilmaiskuissa maan Ala-Shabellen alueella, virasto ilmoitti.

NISA kertoi perjantaina, että Sabiidin ja Canoolen alueilla Ala-Shabellessa tehtiin kuusi ilmaiskua, ja iskuissa haavoittui vakavasti myös 19 terroristia.

“Nämä operaatiot terroristien neutraloimiseksi toteutettiin sen jälkeen, kun kansallinen tiedustelu- ja turvallisuusvirasto sai tietoa Khawarij-ryhmästä, joka yritti horjuttaa turvallisuutta Sabiidin ja Canoolen alueilla”, NISA totesi lausunnossaan.

Khawarij on termi, jota Somalian hallitus käyttää viitatessaan Al Shababiin.

Tiedusteluvirasto kehotti myös siviilejä “pysymään poissa Khawarijin piilopaikoista, jotka ovat kansallisen armeijan iskujen kohteena.”

‘Täysi sota’

Operaatio toteutettiin sen jälkeen, kun terroristiryhmä oli tehnyt aamuyöllä hyökkäyksiä Somalian joukkoja vastaan Sabiidin kylässä, joka sijaitsee strategisesti tärkeän maatalouskaupungin Afgojen laitamilla.

Afgoje sijaitsee 30 kilometriä lounaaseen pääkaupunki Mogadishusta.

Somalia on kärsinyt turvattomuudesta vuosien ajan, ja suurimmat uhat muodostavat Al Shabab ja Daesh-terroristiryhmät

Vuodesta 2007 lähtien Al Shabab on taistellut Somalian hallitusta ja Afrikan unionin siirtymätehtävää Somaliassa (ATMIS) vastaan — nykyisin Afrikan unionin tukemis- ja vakauttamistehtävä Somaliassa (AUSSOM). Se on monialainen tehtävä, jonka Afrikan unioni on valtuuttanut ja YK:n turvallisuusneuvosto hyväksynyt.

Terroristiryhmä on lisännyt hyökkäyksiään sen jälkeen, kun Somalian presidentti Hassan Sheikh Mohamoud julisti “täyden sodan” sitä vastaan uudelleenvalintansa jälkeen vuonna 2022.