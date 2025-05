Israelin asutus- ja kansallistehtävien ministeri Orit Strook on joutunut vakavien syytösten kohteeksi, kun hänen tyttärensä Shoshana Strook syytti häntä, hänen aviomiestään ja yhtä heidän pojistaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Shoshana esitti syytökset sosiaalisessa mediassa julkaistussa lausunnossa, jossa hän kertoi tehneensä virallisen rikosilmoituksen Italiassa ja hakevansa oikeutta sekä helpotusta tilanteeseensa.

“Pitkän epäilyn, voimakkaiden tunnekuohujen ja syyllisyyden jälkeen halusin jakaa, että olen kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä molempien vanhempieni ja yhden veljeni taholta”, Shoshana kirjoitti.

Hän väitti myös, että hänen vanhempansa olisivat fyysisesti vahingoittaneet hänen kolmea nuorempaa veljeään, ja totesi: “Vuosien pahoinpitelyn ja syyllisyyden jälkeen puhuin vihdoin. Muistot ovat musertavia, mutta tarvitsen oikeutta.”

Orit Strook, joka on tunnettu väärien väitteiden levittämisestä, kuten siitä, että palestiinalainen vastarintaryhmä Hamas olisi syyllistynyt seksuaaliseen väkivaltaan 7. lokakuuta tapahtumien aikana, kohtaa nyt vakavia syytöksiä omien lastensa hyväksikäytöstä.

Shoshanasta tiedetään hyvin vähän, sillä hänen elämästään ei ole juuri julkista tietoa. Ei myöskään ole selvää, miksi hän päätti tehdä rikosilmoituksen juuri Italiassa.

Strookin perhe on ollut julkisuudessa aiemminkin. Vuonna 2007 Orit Strookin poika Zviki Strook sai syytteen palestiinalaisen alaikäisen sieppaamisesta ja kiduttamisesta.

Kuka on Orit Strook?

Shoshanan äiti Orit Strook syntyi unkarilaisten lakimiesten juutalaiseen perheeseen. Hän avioitui Avraham Strookin kanssa, joka oli rabbin oppilas, ja pari päätti asettua laittomiiin siirtokuntiin palestiinalaisalueille.

Heidän ensimmäinen kotinsa sijaitsi Yamitin siirtokunnassa Siinain niemimaalla. Vuoden 1982 Yamitin evakuoinnin jälkeen, kun Siinai palautettiin Egyptille vuoden 1979 rauhansopimuksen mukaisesti, Strookin perhe muutti Hebroniin ja asettui jälleen asumaan laittomasti.

Pitkään siirtokuntaliikkeessä aktiivisesti toiminut Orit Strook nousi tunnetuksi Hebronin juutalaisen siirtokunnan johtajana. Hän perusti myös kansalaisjärjestön, joka tuki laittomia siirtokuntia miehitetyllä Länsirannalla, ja johti järjestöä vuosina 2004–2012.

Vuodesta 2013 lähtien hän on asunut Avraham Avinu -siirtokunnassa Hebronissa.

Strook, joka kuuluu äärioikeistolaiseen Jewish Power -puolueeseen, on ilmoittanut tavoitteekseen israelilaisten vankien vapauttamisen, Hamasin hajottamisen ja Gazan Israelille asettaman uhkan eliminoimisen.

Hän on Knessetin jäsen ja edustaa Kansallisuskonnollista puoluetta–Uskonnollista sionismia. Strook on tunnettu laittomien siirtokuntien vankkumattomana tukijana palestiinalaisalueilla. Hänen ääriajattelunsa on korostunut erityisesti 7. lokakuuta tapahtumien jälkeen.

Vuonna 2024 Strook totesi, että Israelin tulisi ylläpitää “pitkäaikainen sotilaallinen läsnäolo Gazassa ja liittää miehitetty Länsiranta osaksi Israelia.” Hän myös argumentoi, ettei Gazasta tulisi olla mitään vetäytymisstrategiaa.

Strook herätti huomiota julkaisemalla videon X-tilillään Knessetin istunnosta, jossa hän julisti: “Palestiinan kansaa ei ole olemassa… Palestiinalaisvaltiota ei koskaan tule olemaan Israelin maaperällä. Jokainen sivistynyt ihminen maailmassa tietää, että tämä maa kuuluu meille, Israelin kansalle ja vain meille.”

Strook väitti lisäksi, että palestiinalaisvaltio olisi “eksistentiaalinen uhka Israelille ja vaaraksi koko maailman rauhalle ja järjestykselle.”

Toukokuussa 2024 hän vastusti ehdotettua tulitaukosopimusta Israelin Gazan sodassa, joka sisälsi panttivankisopimuksen ja vihollisuuksien lopettamisen.

Strook myös kritisoi Yhdysvaltoja sen diplomaattisista pyrkimyksistä rauhan välittämiseksi, “Yhdysvallat ei ansaitse kutsua itseään Israelin valtion ystäväksi”, hän totesi.

Väkivalta perheessä

Strook on yhdentoista lapsen äiti ja kahdentoista lapsen isoäiti. Vuonna 2007 palestiinalaispoika löydettiin pahoin hakattuna ja verisenä paettuaan väitetystä kidutustilanteesta.

Myöhemmin paljastui, että Zviki Strook ja hänen ystävänsä olivat menneet palestiinalaisalueelle, siepanneet 15-vuotiaan pojan, laittaneet hänet käsirautoihin ja pahoinpidelleet hänet, riisuneet hänet ja väitetysti ajaneet hänen päälleen mönkijällä ennen kuin jättivät hänet sidottuna pellolle. Uhri pakeni tuntien jälkeen vakavasti loukkaantuneena.

Zvikin kerrottiin myös tappaneen paikalla vastasyntyneen vuohen potkimalla sen kuoliaaksi. Hänet tuomittiin hyökkäykseen liittyvistä syytteistä ja hän suoritti 30 kuukauden vankeusrangaistuksen Israelissa.

Tuomion jälkeen Orit Strook puolusti poikaansa ja totesi: “Toisin kuin oikeus, joka päätti uskoa arabien todistajia, me olemme varmoja Zvin syyttömyydestä ja kärsimme hänen vihaajiensa menestyksestä. Autamme häntä selviytymään hänelle määrätyn vaikean tuomion kanssa.”

Shoshanan tuoreessa lausunnossa ei tarkenneta, kuka hänen veljistään oli väitetty hyväksikäyttäjä, joten ei ole selvää, viittaako hän Zvikiin.