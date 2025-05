Washington, DC — Syvällä 2 000 hehtaarin metsäalueella kolme pentua liikkuu aluskasvillisuuden seassa – matalana, hiljaa, harkiten. Niiden turkki on tiheä ja paksu. Silmät hehkuvat keltaisina valossa. Ne ovat rauhallisia, melkein häiritsevän rauhallisia. Nämä eivät ole tavallisia susia.

Ne ovat ensimmäiset hirviösudet, jotka maailma on nähnyt 13 000 vuoteen.

Romulus. Remus. Ja Khaleesi – nimetty Game of Thrones -sarjan kuningattaren mukaan, viittaten myyttiin ja fantasiaan, ovat nyt muuttuneet lihaksi ja vereksi.

Biotekniikkayritys Colossal Biosciences on tehnyt sen, mikä aiemmin kuului vain fiktion maailmaan. Se on herättänyt jääkauden pedon henkiin.

“Otimme DNA:ta 13 000 vuotta vanhasta hampaasta ja 72 000 vuotta vanhasta kallosta ja loimme terveitä hirviösuden pentuja”, kertoi Ben Lamm, Colossalin toimitusjohtaja ja perustaja. Colossal on Dallasissa toimiva startup-yritys, jonka tavoitteisiin kuuluu myös villamammutin palauttaminen.

“On sanottu, että 'riittävän kehittynyttä teknologiaa ei voi erottaa taikuudesta'. Tänään tiimimme saa esitellä osan siitä taikuudesta, jonka parissa he työskentelevät, ja sen laajempia vaikutuksia luonnonsuojeluun.”

Tämä ei ole temppu. Eikä tämä ole Jurassic Park. Colossalin saavutus merkitsee ensimmäistä onnistunutta sukupuuttoon kuolleen lajin palauttamista – tai ainakin melkein – käyttäen muinaista DNA:ta ja modernia genomiikkaa.

Hirviösusi, pelätty huippupeto pleistoseenikaudelta, vaelsi aikoinaan laajalla alueella nykyisestä Venezuelasta Kanadaan.

Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat nyt herättäneet tämän pedon henkiin geneettisellä prosessilla, joka on niin monimutkainen, että se liikkuu tieteen ja taikuuden rajamailla.

Genomiikka kohtaa fantasian

Pennut eivät ole 100-prosenttisesti hirviösusia. Mutta harmaasusiin – niiden lähimpään elävään sukulaiseen – tehtiin 20 tarkkaa muokkausta 14 geenissä, ja tulos on hämmästyttävä.

“Niiden turkki on uskomattoman upea. Se on todella paksu. Ne ovat erittäin ystävällisiä, koska olemme kasvattaneet ne itse”, Lamm kertoi.

“Matt (James), eläinjohtajamme, ruokki niitä pullosta, kun ne olivat vielä pieniä pentuja. Mutta nyt ne alkavat löytää oman luontonsa ja käyttäytyvät yhä enemmän kuin sudet.”

Ja ne ovat terveitä. Ne syntyivät kotikoirien sijaisemoista. Niitä ruokittiin käsin. Ne kasvatettiin valvonnassa. Ne ovat elävä todiste synteettisen biologian voimasta, joka voi kurkottaa muinaiseen menneisyyteen – ja tuoda jotain takaisin.

Romulus ja Remus syntyivät viime syksynä. Khaleesi seurasi tammikuussa 2025. Yhdessä ne vaeltavat suojelualueella, jossa niitä tarkkaillaan droneilla ja niiden käyttäytymistä, terveyttä ja vaistoja seurataan.

Yksi niistä – Remus – on esiintynyt Time-lehden kannessa.

Se on outo tunne. Kuin lihasmuisto. Aaveet, joilla on paino.

Projektia muovasi paitsi tiede, myös luonnonsuojelun, kulttuurin ja alkuperäiskansojen viisauden yhdistyminen.

“Pystyimme tekemään jotain, joka tuo popkulttuurin kautta tietoisuutta tieteelle”, Lamm sanoi, “ja tekemään jotain, mikä innosti alkuperäiskansoja. Vitsailemme, että emme oikeastaan jahdanneet hirviösutta – jollain oudolla tavalla se jahtasi meitä.”

Colossal oli keskusteluissa Pohjois-Dakotan Mandan-, Hidatsa- ja Arikara-kansojen kanssa – jotka tunnetaan yhdessä nimellä MHA Nation – kun idea alkoi itää. Siellä yritys kuuli hirviösuden hengellisestä ja ekologisesta merkityksestä.

“Hir iösusi on symboli, joka kantaa esi-isiemme kaikuja, heidän viisauttaan ja yhteyttään luontoon”, sanoi MHA Nationin heimopäällikkö Mark Fox.

“Sen läsnäolo muistuttaa meitä vastuustamme maan hoitajina – suojella ei vain sutta, vaan elämän herkkää tasapainoa.”

Projektin vaikutus voi ulottua sukupuuttoon kuolleiden lajien palauttamista pidemmälle. Hirmusuden luomisen aikana Colossalin tutkijat löysivät tekniikan, joka voi auttaa pelastamaan äärimmäisen uhanalaisen punasuden. Tämä mahdollistaa kloonien luomisen verinäytteistä ilman kokonaista kudosta.

Muinaiset luut, moderni koodi

Tämä voisi muuttaa uhanalaisten koiraeläinten suojelun tulevaisuuden.

“Colossal tuotti terveitä pentuja geneettisillä muunnoksilla, joita ei ole ollut olemassa yli 10 000 vuoteen”, sanoi Elinor Karlsson, Harvardin ja MIT:n Broad-instituutin geneetikko ja yrityksen neuvonantaja.

“Heidän työnsä voi auttaa meitä säilyttämään geneettistä monimuotoisuutta, joka on katoamassa maapallolta tänään.”

Silti projekti herättää väistämättömiä kysymyksiä. Etiikka. Ekologia. Vastuu.

Beth Shapiro, johtava biologi ja Colossalin tieteellinen johtaja, huomautti: “Olemme käyttäneet paljon aikaa pohtien, pitäisikö meidän palauttaa laji. Emme keskittyneet vain siihen, voisimmeko. Nyt olemme todistaneet, että voimme.”

Ja sitten on tietysti hirviösuden kulttuurinen paino – olento, joka tunnetaan laajemmin fantasian kuin fossiilien kautta. George R. R. Martin, Game of Thrones -sarjan luoja, on sekä projektin sijoittaja että luova neuvonantaja.

“Minulla on etuoikeus kirjoittaa taikuudesta”, Martin sanoi lausunnossaan. “Mutta Ben ja Colossal ovat luoneet taikuutta tuomalla nämä majesteettiset pedot takaisin maailmaamme.”

Tämä maailma ei ole sama kuin se, jota hirviösusi aikoinaan hallitsi. Mammutit ovat poissa. Metsät ovat harventuneet. Ilmastonmuutos varjostaa jokaista ekologista päätöstä.

Mutta Pohjois-Amerikan metsien villissä luonnossa Romulus ja hänen sisaruksensa ovat nyt osa jotain, joka ylittää ajan – osa myyttiä, osa muistoa, osa tulevaisuutta.

Hirviösusi ei ole enää vain symboli. Se elää.

Ja ehkä villi luonto kuuntelee.