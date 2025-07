En israelisk bosättare med en etablerad historia av våld sköt ihjäl den palestinske journalisten Odeh Muhammad Hadalin på måndagen, enligt den Palestinska myndigheten.

Hadalin, 31 år, blev känd förra året för sitt arbete med No Other Land, en Oscarbelönad dokumentär om palestinier som kämpar för att stoppa den israeliska militären från att riva deras byar i Masafer Yatta på den ockuperade Västbanken. Detta område sträcker sig längs Israels östra gräns, ett territorium som Israel erövrade tillsammans med Östra Jerusalem och Gaza under kriget 1967.

Yinon Levi, den israeliske bosättare som dödade Hadalin, blev sanktionerad av USA och Europeiska unionen 2024 för sina tidigare våldsamma attacker mot palestinier. Medan Trump-administrationen tog bort hans sanktionerade status tidigare i år, är han fortfarande svartlistad av både EU och Storbritannien.

Hadalin blev “skjuten till döds av bosättare” under en “attack mot byn Umm al-Khair”, uppgav den Palestinska myndigheten.

En av de fyra medregissörerna av dokumentären delade en video på sociala medier som visar den israeliske bosättaren skrika och vifta med ett vapen vid tiden för Hadalins dödsskjutning.

“En israelisk bosättare sköt just Odeh Hadalin i lungorna, en anmärkningsvärd aktivist som hjälpte oss att filma No Other Land… Detta är han i videon som skjuter som galen,” skrev Yuval Abraham.

Basel Adra, en annan med-regissör av dokumentären, sade att Hadalin blev “slaktad” när han stod framför byns samhällscenter.

“… en bosättare avfyrade en kula som genomborrade hans bröst och tog hans liv. Det är så Israel raderar oss – ett liv i taget,” sade hon.

Bakgrund av straffrihet och eskalerande våld

Biden-administrationen införde sanktioner i åtta separata omgångar under 2024 mot totalt 17 individer och 16 enheter för att ha begått “extremistiskt bosättarvåld på den [ockuperade] Västbanken”. Deras sanktionerade status begränsade deras möjligheter att använda formella bankkanaler.

Omedelbart efter att ha svurit presidenteden den 20 januari undertecknade dock president Trump en exekutiv order som hävde dessa sanktioner.

Även om det internationella fokuset till stor del har varit på kriget i Gaza sedan den 7 oktober 2023, har den ockuperade Västbanken också sett en kraftig ökning av attacker från bosättare och militära räder, vilket har lämnat hundratals människor döda och skadade.

Så många som 159 palestinier dödades av israeliska styrkor på den ockuperade Västbanken mellan den 1 januari och den 21 juli, enligt FN:s statistik.

Förutom säkerhetsstyrkor orsakar civila israeliska bosättare regelbundet kaos i palestinska byar på den ockuperade Västbanken.

Till exempel dokumenterade FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) minst 27 israeliska attacker mot palestinier mellan den 15 och 21 juli som resulterade i skador, egendomsskador eller båda.

Israels bosättare vandaliserade också mer än 560 oliv-, mandel-, avokado-, fikon- och druvträd samt plantor under samma sjudagars-period.

Israel har använt dessa bosättningar, som är olagliga enligt internationell rätt, som en ursäkt för att fördröja upprättandet av en sammanhängande och livskraftig palestinsk stat. Omkring tre miljoner palestinier bor på den ockuperade Västbanken under israelisk militärkontroll, medan den Palestinska myndigheten, den Fatah-kontrollerade regeringsorganet, utövar begränsad kontroll i befolkningscentra.

Närvaron av israeliska bosättningar och den medföljande infrastrukturen, såsom vägar endast för bosättare och militära vägspärrar, begränsar palestiniernas rörelsefrihet, vilket minskar sysselsättningsmöjligheter och hindrar handel och kommers.