Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad

Den tidigare guvernören i New York, Andrew Cuomo, och Zohran Mamdani, ledamot i New Yorks delstatskongress från Queens, var inbegripna i en högintressant och hårdnackad kamp om den högsta posten, en bitter och ytterst jämn strid som höll New York City i sitt grepp och kan komma att forma stadens framtid.