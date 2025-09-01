Syrien återöppnade Sankt Anna-kyrkan i byn al Yaqoubiya på landsbygden i Idlib i söndags efter 14 års stängning.
Kyrkan, som tjänar de grekisk-ortodoxa och armeniska samhällena, återinvigdes under en ceremoni som gästades av besökare från olika syriska provinser.
Särskilda böner och religiösa ritualer hölls på platsen, och traditionella sötsaker bjöds till deltagarna.
Ani Hiko, som deltog i ceremonin, berättade för Anadolu, att återöppnandet av kyrkan efter 14 år gav en ”obeskrivlig glädje.”
Rania Havam, en besökare från Aleppo, uttryckte sin stora glädje över att närvara vid återinvigningen efter 14 års frånvaro.
”Böner och religiösa ritualer hölls, och deltagarna delade den andliga glädjen över återöppnandet.”
Sedan Bashar al-Assads avsättning i slutet av 2024 har Syriens nya administration genomfört politiska och ekonomiska reformer, samtidigt som de främjat social sammanhållning och arbetat för att utöka samarbetet med regionala och internationella partners.
Assad, som var Syriens ledare i nästan 25 år, flydde till Ryssland i december, vilket markerade slutet för Baath-partiets regim som hade styrt sedan 1963. En ny övergångsadministration ledd av president Ahmed al Sharaa bildades i januari.