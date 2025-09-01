Syrien återöppnade Sankt Anna-kyrkan i byn al Yaqoubiya på landsbygden i Idlib i söndags efter 14 års stängning.

Kyrkan, som tjänar de grekisk-ortodoxa och armeniska samhällena, återinvigdes under en ceremoni som gästades av besökare från olika syriska provinser.

Särskilda böner och religiösa ritualer hölls på platsen, och traditionella sötsaker bjöds till deltagarna.

Ani Hiko, som deltog i ceremonin, berättade för Anadolu, att återöppnandet av kyrkan efter 14 år gav en ”obeskrivlig glädje.”