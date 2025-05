Kina har fördröjt importen av upp till 600 000 ton vete, främst från Australien, och erbjudit delar av dessa leveranser till andra köpare. Detta sker eftersom rikliga inhemska lager har minskat efterfrågan i världens största köpare av spannmål, enligt två handelsspecialister med direkt insyn i ärendet.

Enligt data från det amerikanska jordbruksdepartementet stod Kina för 6 procent av de globala veteimporterna under året fram till juni 2024. Med sin betydande roll på marknaden kan landets minskade efterfrågan sätta press på Chicagos referenspris för vete, som ligger under 6 dollar per bushel efter att ha nått en fyraårslägsta på 5,14 dollar i juli.

Landet har välfyllda lager efter rikliga skördar av majs och vete. För att stödja de lokala priserna, som har sjunkit, vill Kina inte att nytt vete ska anlända förrän tidigast i april, enligt källorna.

En av källorna, en Singapore-baserad handlare vid ett internationellt företag som säljer amerikanskt och australiskt vete till Asien, uppgav att han hade direkt insyn i fyra leveranser på totalt cirka 240 000 ton. Tre av dessa kom från Australien och en från Kanada, och kinesiska köpare försökte sälja vidare dessa i Sydostasien.

Handlaren berättade att han hört från andra aktörer att totalt cirka tio skepp från Australien och Kanada försenats eller sålts vidare, där varje skepp transporterade runt 60 000 ton vete.

"Kina har skjutit upp leveranstiden för flera vetelaster som skulle skickas från Australien och Kanada," sade han. "Det finns gott om tillgångar på den kinesiska marknaden och de lokala priserna har sjunkit."

En källa vid en större spannmålshandlare i Australien uppgav att han hade direkt insyn i två vetelaster som var bokade för leverans till Kina i februari, varav en har försenats till april.

"Den andra är på väg, men köparen planerar att omdirigera en del av lasten till Thailand."

Kina har försenat eller omdirigerat totalt åtta till tio australiska leveranser som var bokade för januari eller februari och har inte bokat några leveranser för mars, enligt källan.

"Kina vill helt enkelt inte att något ska dyka upp förrän i april," sade han.

Tidigt förra året avbokade eller försenade kinesiska veteimportörer cirka 1 miljon ton australiskt vete eftersom växande globala lager pressade ner priserna.

Trots detta importerade Kina 1,7 miljoner ton vete från Australien under de första tre månaderna av 2024, jämfört med 2,5 miljoner ton under samma period året innan. Från Kanada importerades 923 000 ton, upp från 783 000 ton året innan, enligt kinesisk handelsdata från Trade Data Monitor.

Australien inleder varje år med nytröskat vete och har varit Kinas huvudsakliga leverantör under första kvartalet de senaste åren.

Kinas statliga företag COFCO, som importerar de flesta av dessa försenade eller omdirigerade leveranser, står för kostnaderna för att försena skeppen, inklusive avgifter för att hålla tillbaka spannmålen, och tar på sig eventuella vinster eller förluster från vidareförsäljning, enligt källan i Australien.