En stor skogsbrand i östra Kreta, som fortsätter att rasa trots brandkårens intensiva insatser, har tvingat över 1 500 invånare och turister att evakuera, rapporterade lokala medier på torsdagen.

Branden bröt ut i Lasithi-prefekturen i staden Ierapetra tidigt på onsdagsmorgonen och sprider sig fortfarande på tre fronter. Starka vindar försvårar insatserna att få branden under kontroll, enligt den statliga tv-kanalen ERT.

I en intervju med ERT berättade Ioannis Androulakis, viceguvernör i Lasithi, att situationen är fortsatt kritisk. ”Vi vet inte hur många hus i området som har brunnit hittills,” sa han och tillade att branden har orsakat strömavbrott och störningar i mobilnätet.

Brandkåren uppgav att 230 brandmän, understödda av 10 vattenbombande flygplan, kämpar mot lågorna som har förstört skog och jordbruksmark i Ierapetra-området på Kretas sydkust.

Två personer evakuerades med båt under natten, medan sex privata båtar stod redo ifall ytterligare evakueringar till sjöss skulle bli nödvändiga, enligt kustbevakningen.

Hus rapporterades ha skadats när lågorna svepte genom skogsklädda kullar, drivna av starka vindar. ”Det är en mycket svår situation. Branden är mycket svår att kontrollera. Just nu kan de inte få den under kontroll,” sa Nektarios Papadakis, en tjänsteman för civilskyddet vid den regionala myndigheten, till Associated Press under natten.

”Turisterna som evakuerades mår bra. De har förts till en inomhusbasketarena och hotell i andra delar av ön,” tillade han.

Brandkåren och en civilskyddsmyndighet skickade ut mobilvarningar för evakueringarna och uppmanade invånarna att inte återvända för att försöka rädda sina ägodelar.

När elden nådde bergskammar och närmade sig bostadsområden, skickade den upp askmoln i natthimlen, upplysta av strålkastarna från utryckningsfordon och vattentankar som kantade kustvägen nära semesterorterna Ferma och Achlia på sydöstra Kreta.

Flera invånare behandlades för andningssvårigheter, enligt tjänstemän, men det fanns inga omedelbara rapporter om allvarliga skador.

Kreta är en av Greklands mest populära destinationer för både utländska och inhemska turister.

Risken för skogsbränder förblev mycket hög över Kreta och delar av södra Grekland på torsdagen, enligt en daglig bulletin från brandkåren.

Skogsbränder är vanliga i landet under de heta, torra somrarna, och brandkåren har redan bekämpat dussintals bränder över Grekland hittills i år.

År 2018 svepte en massiv brand genom kuststaden Mati, öster om Aten, och fångade människor i deras hem och på vägar när de försökte fly. Mer än 100 personer omkom, inklusive några som drunknade när de försökte simma bort från lågorna.