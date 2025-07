Trump-administrationen skickar omkring 200 marinsoldater till delstaten Florida för att stödja USA:s immigrations- och tullmyndighet (ICE) i deras arbete med immigration, meddelade US Northern Command i ett uttalande.

"Ungefär 200 marinsoldater från Marine Wing Support Squadron 272, Marine Corps Air Station New River, North Carolina, förflyttas till Florida för att förstärka U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE) arbete med inrikes immigration genom att tillhandahålla viktiga administrativa och logistiska resurser på platser som ICE anger," uppgav NORTHCOM i ett uttalande på torsdagen.

"Dessa marinsoldater är den första vågen av US Northern Commands (USNORTHCOM:s) stöd till detta ICE-uppdrag."

Uttalandet indikerade att andra stödinsatser kommer att omfatta delstaterna Louisiana och Texas.

Det tillades att medlemmarnas uppgifter endast kommer att vara administrativa och logistiska, och de kommer att vara förbjudna från direkt kontakt med individer i ICE:s förvar.

Oroligheter i Los Angeles

Tillkännagivandet kom veckor efter att immigrationsrazzior i Los Angeles, Kalifornien, ledde till våldsamma konfrontationer mellan ICE-agenter och demonstranter.

Efter de inledande sammandrabbningarna meddelade Trump att Nationalgardet och marinsoldater skulle sättas in i USA:s näst största stad, där de genomförde gripanden av civila, vilket kastade staden in i kaos.

Både Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Los Angeles borgmästare Karen Bass har motsatt sig användningen av militären i Los Angeles och anklagat presidenten för "illegal militarisering av Los Angeles."

Trump beordrade senare ICE att utöka immigrationsrazzior till städer som styrs av Demokraterna, vilket signalerade en potentiell upprepning av oroligheterna i Los Angeles.