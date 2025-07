Kanada kommer att möta en tull på 35 procent på export till USA från och med den 1 augusti, enligt ett brev från president Donald Trump till premiärminister Mark Carney.

"Istället för att samarbeta med USA har Kanada svarat med egna tullar. Från och med den 1 augusti 2025 kommer vi att ta ut en tull på 35 % på kanadensiska produkter som skickas till USA, utöver alla sektorsspecifika tullar," skrev Trump i brevet på torsdagen, som han publicerade på sin plattform Truth Social.

Trump förklarade att det inte kommer att finnas några tullar på Kanada om landet väljer att bygga eller tillverka produkter inom USA. Han tillade: "Vi kommer att göra allt vi kan för att få godkännanden snabbt, professionellt och rutinmässigt."

Han varnade också Kanada för att vidta åtgärder för att höja sina motåtgärdstullar mot hans senaste avgifter på landet.

"Om ni av någon anledning bestämmer er för att höja era tullar, kommer vilken procentsats ni än väljer att höja dem med att läggas till de 35 % som vi tar ut," varnade han.

Fentanylkrisen

Trump hänvisade till flödet av fentanyl som orsaken till att han inledde sitt handelskrig med grannlandet Kanada.

"Om Kanada samarbetar med mig för att stoppa flödet av fentanyl, kommer vi kanske att överväga en justering av detta brev. Dessa tullar kan ändras, uppåt eller nedåt, beroende på vår relation med ert land," sade han.

"Ni kommer aldrig att bli besvikna på Amerikas förenta stater."

Enligt data från Centers for Disease Control and Prevention minskade dödsfall från överdoser och opioider, främst fentanyl, med 26 procent under 2024.

Trumps åtgärd var den senaste av mer än 20 liknande brev som han utfärdat sedan måndagen, efter att han upprepade gånger hotat att helt enkelt fastställa en tullsats för länder medan förhandlingar om hans "reciproka" tullar pågår.