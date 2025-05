Kinas glaciäryta har krympt med 26 % sedan 1960 på grund av snabb global uppvärmning, vilket har lett till att 7 000 små glaciärer helt försvunnit och att glaciärernas tillbakadragande har intensifierats de senaste åren, enligt officiella uppgifter som publicerades i mars.

Glaciärer världen över försvinner snabbare än någonsin tidigare, med den största förlusten av glaciärmassa som någonsin registrerats under de senaste tre åren, enligt en rapport från UNESCO.

När dessa viktiga vattentorn fortsätter att krympa förväntas mindre tillgång till färskvatten bidra till ökad konkurrens om vattenresurser, har miljöorganisationer varnat. Glaciärernas tillbakadragande medför också nya risker för naturkatastrofer.

Kinas glaciärer är främst belägna i västra och norra delen av landet, i regionerna Tibet och Xinjiang samt i provinserna Sichuan, Yunnan, Gansu och Qinghai.

Data som publicerades den 21 mars på webbplatsen för Northwest Institute of Eco-Environment and Resources vid Chinese Academy of Sciences visade att Kinas totala glaciäryta var cirka 46 000 kvadratkilometer, med omkring 69 000 glaciärer år 2020.

Detta kan jämföras med cirka 59 000 kvadratkilometer och omkring 46 000 glaciärer i Kina mellan 1960 och 1980, enligt studien.

För att rädda sina smältande glaciärer har Kina använt teknik som snötäcken och konstgjorda snösystem för att fördröja smältprocessen. Den tibetanska platån är känd som världens tredje pol på grund av mängden is som länge varit bunden i detta höglandsområde.

Den dramatiska isförlusten, från Arktis till Alperna, från Sydamerika till den tibetanska platån, förväntas accelerera i takt med att klimatförändringarna driver upp de globala temperaturerna.

Detta kommer sannolikt att förvärra ekonomiska, miljömässiga och sociala problem över hela världen när havsnivåerna stiger och dessa viktiga vattenkällor minskar, enligt UNESCO-rapporten.