Kritik från toppolitiker inom SD
Partiets utrikespolitiske talesperson, Aron Emilsson, säger till SVT Nyheter att beskedet “stör relationerna” samt att det inte har samordnats med Tidö-partierna som SD ingår i. Han menar att beslutet gått emot gemensamt fattade prioriteringar inom den svenska regeringskoalitionen. Emilsson varnar för att beslutet istället kan tillföra strategisk fördel till Hamas i pågående konflikter.
Partiledaren Jimmie Åkesson har kallat regeringens agerande för ett “haveri” och uttrycker att han hade förväntat sig tydligare garantier om utrikes- och Mellanösternpolitik inom Tidö-partierna.
SD:s stöd för Israel tydligt uttryckt
Sverigedemokraternas pro-Israelisk hållning är långvarig och väldokumenterad. Partiet har tidigare föreslagit att Sveriges ambassad flyttas till Jerusalem och har det mest pro-israeliska självstyret bland svenska partier i Europaparlamentet, enligt studier från European Coalition for Israel. Mellan 2023 och 2024 deltog SD-ledare i möten med Likud-partiet i Israel för samarbetsdiskussioner. Partiet har även pressat på för att regeringen ska ompröva sitt stöd till UNRWA, med kritik mot kopplingar mellan palestinska organisationer och terrorism.
Richard Jomshof, vice ordförande i SD och förespråkare för stark israelisk politik, har också uttryckt sitt missnöje offentligt. Han publicerade en tecknad satirteckning av statsminister Kristersson och menar att Moderaterna sviker samarbetet genom att stödja press mot Israel.
Politisk dynamik inom Tidö-koalitionen
Sprickor har uppstått inom regeringssamarbetet, eftersom Kristdemokraterna är splittrade i frågan. Vissa företrädare som EU-parlamentariker Alice Teodorescu Måwe ser inte förslaget som konstruktivt. Samtidigt betonar ämbetsministern i KD att partiet som helhet stöder regeringsbeslutet.
Flera politiska kommentatorer, bland annat Lena Mellin och Viktor Barth-Kron, bedömer SD:s kritik som ett taktiskt politiskt spel inför valet, där Åkesson inledningsvis tar en hård ton men sällan riskerar att bryta samarbetet framgent.