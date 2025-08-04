Kritik från toppolitiker inom SD

Partiets utrikespolitiske talesperson, Aron Emilsson, säger till SVT Nyheter att beskedet “stör relationerna” samt att det inte har samordnats med Tidö-partierna som SD ingår i. Han menar att beslutet gått emot gemensamt fattade prioriteringar inom den svenska regeringskoalitionen. Emilsson varnar för att beslutet istället kan tillföra strategisk fördel till Hamas i pågående konflikter.

Partiledaren Jimmie Åkesson har kallat regeringens agerande för ett “haveri” och uttrycker att han hade förväntat sig tydligare garantier om utrikes- och Mellanösternpolitik inom Tidö-partierna.

SD:s stöd för Israel tydligt uttryckt

Sverigedemokraternas pro-Israelisk hållning är långvarig och väldokumenterad. Partiet har tidigare föreslagit att Sveriges ambassad flyttas till Jerusalem och har det mest pro-israeliska självstyret bland svenska partier i Europaparlamentet, enligt studier från European Coalition for Israel. Mellan 2023 och 2024 deltog SD-ledare i möten med Likud-partiet i Israel för samarbetsdiskussioner. Partiet har även pressat på för att regeringen ska ompröva sitt stöd till UNRWA, med kritik mot kopplingar mellan palestinska organisationer och terrorism.