Den brittiska punk-rap-duon Bob Vylan, som under sin spelning på Glastonbury Music Festival i lördags ledde publiken i rop som ”Free, free Palestine” och ”Death, death to IDF”, riskerar att nekas inresa till USA för sina handlingar.

Enligt en högt uppsatt tjänsteman vid det amerikanska utrikesdepartementet, som talade med The Daily Wire, överväger man redan att återkalla Bob Vylans visum inför deras planerade turné genom cirka 20 städer i USA, inklusive framträdanden i större städer som Washington, DC.

”Som en påminnelse, under Trump-administrationen utfärdar den amerikanska regeringen inte visum till utlänningar som stödjer terrorister,” sade tjänstemannen.

BBC, som sände festivalen live, visade Bob Vylans framträdande utan censur men valde att inte sända den irländska hiphopgruppen Kneecaps framträdande, som också uttryckte pro-palestinska budskap, med hänvisning till redaktionella riktlinjer.

En talesperson för BBC beskrev kommentarerna under Bob Vylans framträdande som ”djupt stötande” och meddelade att framträdandet inte kommer att göras tillgängligt på deras streamingplattform iPlayer.

Under sin spelning på Glastonbury Music Festival ropade sångaren Bobby ”Free, free Palestine”, ”Death, death to the IDF” och sade ”Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, it will be free” från scenen.

Efter framträdandet uppmanade StopAntisemitism, en privatfinansierad amerikansk påtryckningsgrupp, att Bob Vylans visum skulle återkallas inför deras konserter i USA under deras Inertia Tour. De har för närvarande konserter planerade i över ett dussin större städer i USA.

”Denna antisemit måste nekas visum – hans hat är inte välkommet här,” skrev StopAntisemitism på X, med hänvisning till Bobby.

Australiskt band stöttar brittiska artister om Palestina

Samtidigt har det australiska pubrockbandet Amyl and the Sniffers uttryckt sitt stöd för brittiska band som ropade pro-palestinska och anti-israeliska arméslogans under sina framträdanden på Glastonbury Music Festival, rapporterade lokala medier på måndagen.

I skarp kritik mot den brittiska medians ”hysteriska” reaktion på de irländska bandet Kneecap och punk-rap-duon Bob Vylans framträdanden på festivalen, tog Amyl and the Sniffers sångare Amy Taylor till sociala medier och antydde att det finns en klyfta mellan allmänhetens känslor, regeringar och media i frågan, rapporterade den lokala kanalen SBS News.

Taylors reaktion följde hennes nyliga kommentarer om att de brittiska och australiska regeringarna inte gör tillräckligt för palestinierna.

Utan att nämna Bob Vylan eller Kneecap sade brittisk polis att de överväger att inleda en utredning. Ropen fördömdes av den israeliska ambassaden i Storbritannien som ”uppviglande och hatiskt retorik” medan premiärminister Keir Starmer beskrev dem som ”förkastligt hatprat.”

”Den brittiska median i ett hysteriskt tillstånd över Bob Vylan & Kneecap, men artister hela helgen på Glastonbury, från pop till rock till punk till rap till DJs, talade ut på scenen och det fanns massor av (palestinska) flaggor på varje strömmad spelning,” skrev Taylor på Instagram.

”De försöker få det att se ut som några isolerade incidenter och några ’dåliga band’ så att det verkar som om allmänheten inte är så anti-folkmord som den är, och försöker få det att se ut som om Bob och Kneecap är undantag, istället för att status quo har förändrats radikalt och att människor är oroliga och desperata för att våra regeringar ska lyssna.”

Tidigare var Taylor en av flera artister på Glastonbury som använde sin plattform för att kritisera de brittiska och australiska regeringarna för deras svar på behandlingen av palestinier i Gaza.

”Om vi tänker på Palestina, tänker vi hemma i Australien på de ursprungsbefolkningar som finns där.

”Vi tänker på det faktum att vi som vita är de jävla kolonisatörerna, och det är så vidrigt,” sade hon.

Elijah Hewson, sångaren i det Dublin-baserade bandet Inhaler och son till U2-frontmannen Bono, samt den irländska sångerskan Ciara Mary-Alice Thompson, känd som CMAT, var bland de artister som tog upp frågan på festivalen.

Minst 56 500 palestinier har dödats i Israels folkmordskrig mot Gazaremsan sedan oktober 2023.

Den israeliska armén återupptog sina attacker mot Gazaremsan den 18 mars och har sedan dess dödat 6 175 personer och skadat 21 378 andra, vilket bröt ett eldupphör och ett fångutbytesavtal som trädde i kraft i januari.

I november förra året utfärdade Internationella brottmålsdomstolen arresteringsorder för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och hans tidigare försvarsminister Yoav Gallant för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Gaza.

Israel står också inför ett folkmordsfall vid Internationella domstolen för sitt krig mot enklaven.