Hulk Hogan, den mustaschprydde och bandanabärande ikonen inom professionell wrestling, har avlidit vid 71 års ålder, meddelade polisen i Florida och World Wrestling Entertainment (WWE).

I Clearwater, Florida, svarade myndigheterna på ett larm om hjärtstillestånd på torsdagsmorgonen. Hogan förklarades död på sjukhuset, enligt ett uttalande från polisen på Facebook.

Hogan, vars riktiga namn var Terry Bollea, var kanske den största stjärnan i WWE:s historia. Han var huvudattraktionen vid den första WrestleMania 1985 och en central figur under många år, där han mötte allt från Andre the Giant och Randy Savage till The Rock och till och med företagets ordförande Vince McMahon.

Han vann minst sex WWE-mästerskap och blev invald i WWE Hall of Fame 2005.

Hogan var också en kändis utanför wrestlingvärlden och medverkade i flera filmer och tv-program, inklusive en realityserie om hans liv på VH1, ”Hogan Knows Best”.

WWE publicerade ett meddelande på X där de uttryckte sorg över att ha fått veta att WWE Hall of Famer hade gått bort.

”En av popkulturens mest igenkännliga figurer, Hogan hjälpte WWE att uppnå globalt erkännande på 1980-talet. WWE uttrycker sina kondoleanser till Hogans familj, vänner och fans,” stod det i meddelandet.