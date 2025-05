Det är en ond cirkel. En större militant attack inträffar någonstans i det Indien-administrerade Kashmir eller i Indien, och med en fingerknäppning anklagar New Delhi Pakistan för att sponsra den.

Indiens anklagelser följs alltid av diplomatiska och militära åtgärder mot Islamabad, medan politikerna i det folkrika landet med 1,46 miljarder invånare lovar att ställa förövarna och deras stödjare inför rätta. Pakistan, ett land med 250 miljoner invånare, svarar med lika hårda åtgärder.

Resultatet: de två sydasiatiska kärnvapenrivalerna hamnar farligt nära en fullskalig militär konflikt tills några hastiga diplomatiska insatser från vänligt sinnade länder lyckas förhindra en total konfrontation.

Detta har varit mönstret i relationerna mellan Pakistan och Indien i över två decennier, vilket har lett till militära spänningar, gränssammandrabbningar och till och med flyganfall över gränsen.

Men sedan den hårdföra hindunationalistiska regeringen under Indiens premiärminister Narendra Modi kom till makten 2014 har frekvensen och intensiteten av sådana spänningar ökat.

Modi-regeringen avbröt inte bara bilaterala samtal 2016 efter en militant attack i Uri, utan säkerställde också att inga bilaterala cricketserier ägde rum mellan dessa cricketgalna länder för att sätta press på Pakistan.

Indien besökte senast Pakistan för en bilateral serie 2006, medan Pakistan spelade en serie i Indien 2012-13.

Det var terrorattacken i Mumbai 2008 och efterföljande våld i det Indien-administrerade Kashmir som ledde till ett totalt stopp för bilaterala samtal och cricket mellan de två sidorna.

Å andra sidan har Pakistan upprepade gånger efterlyst samtal och att hålla politik och idrott åtskilda. Men Modis Indien har varit obevekligt och tagit en fast ståndpunkt att normala bilaterala relationer och cricket inte är möjliga förrän Pakistan slutar stödja det som New Delhi påstår vara terrorism.

Den senaste eskaleringen

Terrorattacken den 22 april vid den natursköna turistplatsen Baisaran Valley, nära Pahalgam i det Indien-administrerade, omtvistade Himalayaområdet Kashmir, har återigen fört de två länderna till randen av krig.

Fem beväpnade män från en mindre känd militant grupp, Resistance Front, genomförde attacken som dödade 26 civila – 24 hinduiska turister, en kristen och en lokal muslimsk guide.

Precis som tidigare tog det bara några minuter för indiska medier att hålla Pakistan ansvarigt för grymheten utan några bevis, medan New Delhi tillkännagav en rad åtgärder som ytterligare förvärrade relationerna mellan de två rivaliserande nationerna.

De indiska åtgärderna inkluderar ytterligare nedgradering av diplomatiska förbindelser, stopp för handel och, i ett oöverträffat och mycket farligt drag, upphävande av det Världsbanksgaranterade Indusvattenavtalet från 1960, som säkerställde delningen av sex floder i Indusbäckenet – tre vardera – mellan de två länderna.

Som svar har Pakistan också meddelat ytterligare nedgradering av diplomatiska förbindelser, blockering av handel och förbud för indiska flygbolag att använda pakistanskt luftrum.

Islamabad har förklarat att varje försök från Indien att blockera flödet av floder till Pakistan skulle betraktas som en ”krigshandling” och skulle bemötas därefter.

Nu väntar världen med spänning på om New Delhi genomför mark- eller flyganfall inne i Pakistan eller dess administrerade delar av Kashmir, medan Islamabad lovar att svara på varje aggression med full styrka.

Världsmakter, inklusive höga tjänstemän från USA, har varit i kontakt med ledarna i både Pakistan och Indien i ett försök att avvärja situationen. Ryssland, Kina, grannlandet Iran och några av de viktigaste länderna i Mellanöstern har alla vädjat till de pakistanska och indiska ledarna att visa återhållsamhet och lösa sina frågor genom diplomati.

Från Pulwama till Pahalgam

Konflikten mellan Pakistan och Indien efter händelsen i Pahalgam påminner om februari 2019, då båda länderna kom farligt nära ett krig efter ett självmordsattentat mot fordon som tillhörde den indiska centrala reservpolisstyrkan (CRPF) i Pulwama-distriktet i det av Indien-administrerade Kashmir, vilket dödade omkring 40 säkerhetspersonal.

Även då anklagade Indien den Pakistan-baserade gruppen Jaish-e-Mohammed för attentatet, men självmordsbombaren identifierades senare som en lokal kashmirisk ungdom, Adil Ahmad Dar.

De indiska anklagelserna följdes vid det tillfället av ett vårdslöst flyganfall över den internationella gränsen mot ett obebott område i Balakot-regionen i norra Pakistan. Även om New Delhi hävdade att anfallet riktades mot ett militärläger, visade bevisen på marken något annat än vad Indien påstod.

Pakistans flygvapen svarade dock inom några timmar efter attacken och bombade, som en symbolisk gest, nära indiska militära positioner från andra sidan den omtvistade gränsen i Kashmir.

I den efterföljande luftstriden sköt Pakistan ner minst ett indiskt stridsflygplan, vilket uppfyllde dess löfte om vedergällning vid ett angrepp. Pakistanska armén hävdar dock att den sköt ner två indiska stridsflygplan.

Liknande konfrontationer har tidigare inträffat mellan Pakistan och Indien efter attacker från militanta grupper mot den indiska flygbasen i Pathankot i januari 2016 och mot den indiska arméns brigadhögkvarter nära staden Uri i september 2016.

Även om världen på något sätt lyckas dämpa den senaste spänningen för tillfället, finns det alltid en rädsla för att ett fåtal icke-statliga aktörer återigen ska kunna kasta Sydasien in i en liknande kris genom att genomföra en attack mot indiska säkerhetsstyrkor eller civila.

Om man utgår från det indiska perspektivet, verkar det som att New Delhi har lagt ansvaret för fred i Indien och dess del av Kashmir – en av världens mest militariserade regioner – på Pakistan.

Därför, även om akuta krishanteringsåtgärder är nödvändiga för att undvika en fullskalig konflikt mellan de två kärnvapenmakterna, är det också nödvändigt att ta itu med själva grundorsaken till problemet mellan de två grannländerna.

Historiens vikt

Islamabad säger att istället för att skylla på Pakistan bör Indien se inåt för att förstå orsakerna som lett till den väpnade kampen och militantismen på den indiska sidan av Kashmir, där Förenta nationerna 1948 lovade att hålla en folkomröstning för att ge befolkningen i Kashmir möjlighet att välja om de ville tillhöra Pakistan eller Indien. Det löftet har ännu inte infriats.

Kashmir, den enda regionen i Indien med muslimsk majoritet, har redan varit orsaken till två stora krig (1948 och 1965) samt en begränsad konflikt i Kargilhöjderna år 1999.

Ett blodigt uppror har också rasat i det av Indien administrerade Kashmir sedan 1989, vilket har lett till att tusentals människor dödats. Under de senaste åren har gerillaattackerna mot indiska styrkor minskat, men regionen förblir instabil då New Delhi tvingas använda övervåld för att hålla den under kontroll.

Medan tusentals kashmirier försmäktar i fängelser, anklagas de indiska styrkorna för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr, summarisk avrättning och våldtäkter.

Den 5 augusti 2019 ändrade premiärminister Narendra Modis hårdföra hindunationalistiska regering status quo genom att avskaffa artiklarna 370 och 35-A i konstitutionen, vilka tidigare gett den ockuperade regionen en minimal och symbolisk form av självstyre.

Genom att bryta mot sina egna konstitutionella garantier, FN-resolutioner och bilaterala avtal med Pakistan gjorde Indien denna omstridda region till en del av sin unionsterritorium i skuggan av ökad statlig repression och en rad bakåtsträvande åtgärder, som omfattade nya vågor av arresteringar och nedslag mot politiska aktivister och oppositionen, samt restriktioner mot medier och internet.

De konstitutionella förändringarna möjliggjorde också för New Delhi att vidta åtgärder som i slutändan kan förändra demografin i Kashmir, vilket har väckt oro bland muslimska kashmirier om att de kommer att bli en minoritet i sitt eget land.

Tidigare var det förbjudet för icke-kashmirier att köpa egendom eller få hemviststatus i denna omstridda region, inklusive rösträtt. Men de kontroversiella konstitutionella ändringarna i augusti 2019 har förändrat detta helt.

Internationella människorättsorganisationer bekräftar att den indiska statens förtryck i det av Indien administrerade Kashmir har ökat efter de ensidiga konstitutionella förändringarna den 5 augusti 2019.

Ingen väg framåt

Pakistan säger att genom att förstöra status quo har Indien gjort det omöjligt att bedriva konventionell diplomati och upprätthålla normala relationer. Den dåvarande regeringen i Islamabad, ledd av premiärminister Imran Khan, nedgraderade de diplomatiska och handelsmässiga förbindelserna med Indien och meddelade att man inte skulle hålla bilaterala samtal med New Delhi förrän Indien dragit tillbaka sina kontroversiella konstitutionella åtgärder.

Den nuvarande pakistanska regeringen, ledd av premiärminister Shehbaz Sharif, har fortsatt föregångarens politik, även om det har funnits ett inrikes tryck från handels- och affärskretsar samt vissa politiker att öppna handeln med Indien och normalisera relationerna.

Till och med fredsanhängarna på pakistansk sida upplever sig bakbundna eftersom det inte tycks finnas några mottagare för fred i Indien. Indierna har gjort det omöjligt att ens föra samtal bara för samtalens skull.

Premiärminister Modis tvångsinriktade diplomati anses ge honom politiska vinster i Indiens inhemska populistiska politik, där anti-pakistanska och anti-muslimska budskap säljer. Medan relationerna med Indien sällan spelar en roll i pakistanska valkampanjer, är anti-pakistansk retorik en stor säljpunkt i de indiska valen.

För Modis regering verkar det mer strategiskt meningsfullt att utöva tryck på Pakistan vid en tidpunkt då landet framstår som politiskt splittrat och ekonomiskt svagt, snarare än att söka dialog.

Dock har de flesta rivaliserande politiska krafterna i Pakistan redan slutit leden i ljuset av det hot som Indien utgör. Till och med det största oppositionspartiet, Pakistan Tehreek-e-Insaf, har meddelat att de kommer att stå bakom de väpnade styrkorna om Indien anfaller, även om partiet fortsatt håller avstånd till Shehbaz-regeringen även under de nuvarande omständigheterna.

Sammanfattningsvis, även om Pahalgam-krisen på något sätt skulle kunna avvärjas genom internationella diplomatiska ansträngningar, kommer Pakistan och Indien sannolikt att fortsätta hålla en fientlig hållning mot varandra — både på grund av vad de anser vara principfrågor och inrikespolitiska skäl.

Ingen regering har råd att blinka först i det nuvarande laddade läget.

Därför återstår en period av relativ kall fred som det mest praktiska alternativet för de båda sidorna just nu, tills någon utanför-boxen-lösning eller ömsesidigt överenskommen lösning på den långdragna Kashmirkonflikten kan hittas — en lösning där även Kashmirkonfliktens invånare ges en röst och delaktighet i enlighet med FN:s resolutioner.