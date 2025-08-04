Den palestinske dokumentärfilmaren Hamdan Ballal hyllades med en Oscar för bästa dokumentärfilm tidigare i år – men bara veckor efter priset var han nära att mista livet. Under en attack i sin hemby på ockuperade Västbanken blev han brutalt misshandlad av israeliska bosättare och senare frihetsberövad av israelisk militär. Händelsen inträffade när Ballal filmade en bosättarattack under ramadan i byn Susiya. Enligt Ballal slog angriparna honom i huvudet med gevärskolvar och sparkade honom upprepade gånger, tills han trodde att han skulle dö.

Efter överfallet försökte han söka skydd i en ambulans, men ambulansen stoppades av israeliska soldater som förde bort honom till en militärbas. Där satt han, skadad och ögonbunden, utan vård i över ett dygn innan han släpptes. Han vårdades därefter på sjukhus i Hebron. Händelsen väckte starka reaktioner världen över, inte minst eftersom Ballal nyligen hade belönats för sin film No Other Land – en dokumentär som visar hur palestinier i Masafer Yatta på södra Västbanken kämpar mot fördrivning av israeliska myndigheter och bosättare.

Filmen regisserades av Hamdan Ballal tillsammans med Basel Adra, Yuval Abraham och Rachel Szor. Den visades första gången på filmfestivalen i Berlin där den vann publikens pris, och fortsatte sedan till Oscarsgalan i Los Angeles där den prisades som årets bästa dokumentär. Trots filmens internationella erkännande och fredliga budskap har dess medskapare blivit föremål för hot, hat och, i Ballals fall, fysiskt våld.