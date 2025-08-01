Det ser ut som en hund. Går som en hund. Är det en hund? Nej, det är faktiskt en symbol för turkisk uppfinningsrikedom och militär innovation.
Möt Koz, världens första robotiska hund som kan avfyra styrda missiler, utvecklad av Turkiets ledande försvarstillverkare Roketsan.
Koz debuterade nyligen på den internationella försvarsindustrimässan i Istanbul och har hyllats som ett banbrytande steg i utvecklingen av obemannade markstridssystem, med potential att förändra hela paradigmet för modern krigföring.
Pensionerade konteramiralen Cihat Yayci, numera docent vid Topkapi-universitetet i Istanbul, beskriver Koz som en ”game-changer” för moderna stridsoperationer.
”Det som gör Koz revolutionerande är inte bara teknologin, utan dess påverkan på människoliv,” säger Yayci till TRT World.
”Robotar är till för att ersätta människor i farliga uppgifter. Med Koz kan vi rensa grottor, byggnader och stadsområden fyllda med krypskyttar utan att riskera en enda soldats liv. Detta är inte bara en taktisk innovation – det är en humanitär sådan.”
Murat Ikinci, VD för Roketsan, beskriver Koz som ”inte bara en robot” utan en ”revolution”.
”Koz kan nå farliga områden där vi aldrig skulle riskera att skicka en soldat. Den upptäcker hot och utför precisa attacker, vilket gör det möjligt för våra väpnade styrkor att slutföra kritiska uppdrag utan att äventyra människoliv,” säger han till TRT World.
Inuti Koz: Kraft och mångsidighet
Helt utvecklad i Turkiet är Koz designad för högriskuppdrag och kombinerar avancerad rörlighet, autonom navigering och precisionsförmåga i en kompakt hundplattform.
Den bär fyra styrda missiler, kan operera både autonomt och fjärrstyrt, och är byggd för att gå in i farliga zoner före soldater, upptäcka hot och neutralisera dem med hög precision – allt medan personal hålls säkert utanför fara.
Ikinci betonar att Koz är mer än ett experimentellt koncept. Integrerad med flerplattformsmissilsystem, särskilt METE:s laserstyrda minimissilsystem, är den redan stridsbeprövad, serietillverkad och redo för användning.
”Med Koz driver Turkiet inte bara fram obemannad teknologi utan sätter nya globala standarder för integration av styrda missiler i autonoma marksystem,” tillägger han.
Emel Mahmutyazicioglu, PhD, chef för Roketsans innovativa system, beskriver systemets tekniska genombrott.
”Koz bär fyra av våra minsta, men mycket kapabla, styrda missiler, var och en endast 40 mm i diameter. Att uppnå precisionsstyrning i en så kompakt missil är en global första,” säger hon till TRT World.
Mete-missilerna, som tidigare använts på drönare, marina plattformar och obemannade markfordon, har optimerats för Koz roll i stadsstrid.
”Den robotiska hunden rör sig framför trupperna och skannar med sitt elektrooptiska system – TV- och värmekameror – för att upptäcka mål,” tillägger Mahmutyazicioglu.
Enligt experten kan Koz klättra i 45-gradiga lutningar, navigera i trappor och till och med återhämta sig från fall.
Globala implikationer
Pensionerade konteramiralen Yayci lyfter fram Turkiets snabbt framväxande försvarskapacitet och noterar att landet nu rankas som elfte globalt inom försvarsexport och har löst de tekniska hinder som tidigare begränsade missilsystem.
”Turkiet har inte längre några räckviddsproblem,” säger han.
”...Koz symboliserar ett strategiskt doktrinskifte. I en era av asymmetrisk krigföring, där terroristgrupper utnyttjar stadsmiljöer, säkerställer system som Koz överlägsen operativ kapacitet samtidigt som förluster minimeras. Detta är ett historiskt språng för att skydda våra trupper och stärka nationell säkerhet.”
Avtäckningen av Koz har väckt stort internationellt intresse, med flera länder som redan undersöker möjligheten att förvärva systemet.
Analytiker tror att missilavfyrande robotiska hundar kan bli en hörnsten i framtida militära doktriner, särskilt för antiterrorism, specialstyrkeoperationer och komplexa stadsmiljöer där snabbhet, precision och soldaters säkerhet är avgörande.
Framtida förbättringar förväntas, inklusive AI-drivna autonoma målsystem, utökade missillaster och integrerade drönar-robot-svärmsoperationer under enhetliga slagfältnätverk.
”Detta är inte bara en innovation för Turkiet. Koz sätter en ny standard för framtidens krigföring – en framtid där robotar skyddar och räddar människoliv,” tillägger Yayci.