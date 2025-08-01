Det ser ut som en hund. Går som en hund. Är det en hund? Nej, det är faktiskt en symbol för turkisk uppfinningsrikedom och militär innovation.

Möt Koz, världens första robotiska hund som kan avfyra styrda missiler, utvecklad av Turkiets ledande försvarstillverkare Roketsan.

Koz debuterade nyligen på den internationella försvarsindustrimässan i Istanbul och har hyllats som ett banbrytande steg i utvecklingen av obemannade markstridssystem, med potential att förändra hela paradigmet för modern krigföring.

Pensionerade konteramiralen Cihat Yayci, numera docent vid Topkapi-universitetet i Istanbul, beskriver Koz som en ”game-changer” för moderna stridsoperationer.

”Det som gör Koz revolutionerande är inte bara teknologin, utan dess påverkan på människoliv,” säger Yayci till TRT World.

”Robotar är till för att ersätta människor i farliga uppgifter. Med Koz kan vi rensa grottor, byggnader och stadsområden fyllda med krypskyttar utan att riskera en enda soldats liv. Detta är inte bara en taktisk innovation – det är en humanitär sådan.”

Murat Ikinci, VD för Roketsan, beskriver Koz som ”inte bara en robot” utan en ”revolution”.

”Koz kan nå farliga områden där vi aldrig skulle riskera att skicka en soldat. Den upptäcker hot och utför precisa attacker, vilket gör det möjligt för våra väpnade styrkor att slutföra kritiska uppdrag utan att äventyra människoliv,” säger han till TRT World.

Inuti Koz: Kraft och mångsidighet

Helt utvecklad i Turkiet är Koz designad för högriskuppdrag och kombinerar avancerad rörlighet, autonom navigering och precisionsförmåga i en kompakt hundplattform.

Den bär fyra styrda missiler, kan operera både autonomt och fjärrstyrt, och är byggd för att gå in i farliga zoner före soldater, upptäcka hot och neutralisera dem med hög precision – allt medan personal hålls säkert utanför fara.

Ikinci betonar att Koz är mer än ett experimentellt koncept. Integrerad med flerplattformsmissilsystem, särskilt METE:s laserstyrda minimissilsystem, är den redan stridsbeprövad, serietillverkad och redo för användning.

”Med Koz driver Turkiet inte bara fram obemannad teknologi utan sätter nya globala standarder för integration av styrda missiler i autonoma marksystem,” tillägger han.