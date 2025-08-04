VÄRLDEN
Hot och våld på svenska fängelser ökar
Rekordökning av hot och våld på svenska fängelser – mer än 2 200 incidenter registrerade första halvåret
Sverige och Estland undertecknar avtal om att hyra fängelseplatser i Estland. / TRTSVENSKA
4 augusti 2025

Från januari till juni 2025 rapporterades 2 203 fall av hot och våld mot interner och kriminalvårdare runt om i landets fängelser. Det är en ökning på 60 procent, jämfört med motsvarande period för fem år sedan.

Överbeläggningar skapar trängsel och frustration, och facket varnar för att situationen kan bli ännu värre.

I Kriminalvårdens årsredovisning för 2024 konstateras att antalet våldsincidenter mellan intagna ökade med 25 procent, från 1 111 till 1 398 fall. Myndigheten varnar att våldet inte bara är mer frekvent utan också mer brutal — flera fall kunde ha lett till dödlig utgång.

Överbeläggningen är akut: många anstalter har beläggningsgrad upp till 140 %, vilket innebär att två intagna delar celler avsedda för en person . Personal och fack varnar för konsekvenserna av denna trängsel. Enkäter visar att 87 % av personalen anser att dubbelbeläggning ökar risken för konflikter — både mellan intagna och personal .

Seko har gått till botten med arbetsmiljön i en färsk undersökning där skyddsombud rapporterar att tre av fyra (75 %) eller fler har befunnit sig i min närhet av hot. Nästan 50 % av de tillfrågade uppger att de själva eller en kollega utsatts för våld under det senaste året . Detta framhävs som ett resultat av en kultur där våldet har normaliserats inom verksamheten.

