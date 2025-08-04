Från januari till juni 2025 rapporterades 2 203 fall av hot och våld mot interner och kriminalvårdare runt om i landets fängelser. Det är en ökning på 60 procent, jämfört med motsvarande period för fem år sedan.

Överbeläggningar skapar trängsel och frustration, och facket varnar för att situationen kan bli ännu värre.

I Kriminalvårdens årsredovisning för 2024 konstateras att antalet våldsincidenter mellan intagna ökade med 25 procent, från 1 111 till 1 398 fall. Myndigheten varnar att våldet inte bara är mer frekvent utan också mer brutal — flera fall kunde ha lett till dödlig utgång.