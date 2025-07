Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj meddelade på torsdagen att hans land är redo att öppna alla förhandlingskluster med Europeiska unionen under Danmarks ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Han uppmanade till en lösning på Ungerns veto, som försvårar Ukrainas framsteg mot medlemskap i unionen.

Zelenskyj gjorde uttalandet efter ett möte med Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Antonio Costa vid sidan av Ukrainas återhämtningskonferens i Rom.

”Jag tackade dem för det nya stödpaketet värt över 2 miljarder euro (2,3 miljarder dollar). Skapandet av den europeiska flaggskeppsfonden för återuppbyggnaden av Ukraina är också viktigt. Den kommer att hjälpa till att locka fler investeringar till Ukraina,” sade han.

Han tillade att Ukrainas europeiska integration förblir en högsta prioritet och betonade att ”en lösning måste hittas för att övervinna Ungerns veto.”

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har uttryckt starkt motstånd mot Ukrainas potentiella anslutning till EU och varnat för att integrera ett land i krig skulle utgöra ett allvarligt hot mot unionens stabilitet.

Zelenskyj höll också separata bilaterala möten med ledarna för Tyskland, Finland, Polen och Bulgarien.

Efter sina samtal med Tysklands förbundskansler Friedrich Merz uttryckte Zelenskyj tacksamhet för Berlins militära stöd, särskilt inom luftförsvarssystem.

”Jag informerade Friedrich om de senaste ryska attackerna och talade om våra avlyssningsdrönare, som redan skjuter ner dussintals 'Shaheds' vid enskilda attacker,” sade han på X.

Han välkomnade Tysklands vilja att hjälpa till att öka produktionen av drönare och betonade dess inflytelserika roll i att stödja Ukrainas väg mot EU-medlemskap.

”Tyskland är precis det land som har tyngden och auktoriteten att hjälpa till att låsa upp vår väg till EU,” sade han.

Zelenskyj träffade också Finlands premiärminister Petteri Orpo och tackade honom för Finlands konsekventa stöd och den starka närvaron av finska företag vid återhämtningsforumet.

Han betonade vikten av att öka Ukrainas drönarproduktion och gemensamma satsningar för att motverka rysk-iranska drönarattacker.

Under sina samtal med Bulgariens premiärminister Rosen Zhelyazkov sade Zelenskyj att de kom överens om att fördjupa samarbetet inom energisektorn, särskilt när det gäller energisäkerhet.

Han tackade också Bulgarien för dess stöd till Ukrainas EU-väg och deltagande i ”Coalition of the Willing.”

Zelenskyj träffade dessutom Polens premiärminister Donald Tusk och tackade honom för Polens försvarsstöd, deltagande i konferensen och anslutning till den europeiska flaggskeppsfonden.

Han sade att Ukraina är intresserat av att samarbeta med Polen inom SAFE-programmet och gemensamma vapenproduktionsinsatser.

Han betonade också Polens betydelse som en ”nyckel logistisk och transitknutpunkt för internationellt stöd.”

Tidigare under dagen deltog Zelenskyj i ett möte med Coalition of the Willing, som inkluderade 32 representanter från stater, regeringar och organisationer.

För första gången deltog amerikanska tjänstemän som general Keith Kellogg och senatorerna Lindsey Graham och Richard Blumenthal.

”Det är viktigt att formatet för Coalition of the Willing fungerar – fungerar för långsiktig säkerhet och för skydd mot ryska attacker just nu,” sade Zelenskyj.