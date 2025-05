En ny opinionsundersökning publicerad i den israeliska tidningen Haaretz avslöjar att retorik som tidigare var begränsad till Israels extrema bosättargrupper nu har blivit mainstream. Undersökningen visar ett överväldigande offentligt stöd för etnisk rensning, massmord och biblisk hämnd.

Undersökningen, som genomfördes av Geocartography Knowledge Group för Penn State University i mars 2025, omfattade 1 005 israeliska judar och ger en skrämmande bild av ett samhälle som alltmer radikaliserats av religiös nationalism och stärkts av krig.

Resultaten visar att 82 procent av israeliska judar stödjer att palestinier fördrivs från Gaza, och 56 procent stödjer fördrivning av arabiska medborgare i Israel — en ökning från 45 procent respektive 31 procent i en liknande undersökning från 2003.

På frågan, ”Stödjer du idén att IDF [den israeliska armén], när de erövrar en fiendestad, ska agera som israeliterna gjorde under Josuas tid i Jeriko — genom att döda alla dess invånare?”, svarade nästan hälften av de tillfrågade ja.

Sammanlagt stödde 47 procent att efterlikna den bibliska erövringen av Jeriko, där alla invånare i en fiendestad — i detta fall en referens till palestinier — dödades.

Två av tre israeler (cirka 66 procent) tror att en modern version av Amalek — en biblisk fiende till det judiska folket — existerar idag, och av dessa anser 93 procent att det bibliska påbudet att utplåna Amalek fortfarande gäller.

Undersökningen publiceras samtidigt som Israels krig mot Gaza har resulterat i 54 000 döda palestinier, varav de flesta är kvinnor och barn. Israels ledare har upprepade gånger hänvisat till ”Amalek” för att beskriva palestinier, och militärrabbiner har framställt kriget som en biblisk plikt.

Vad är Amalek?

Amalek är en ”biblisk fiende till israeliterna”, beskriven i den hebreiska Bibeln som en nation som attackerade dem efter uttåget ur Egypten.

I Femte Moseboken tros Gud befalla israeliterna att ”utplåna minnet av Amalek under himlen” och ”inte glömma” — ett påbud som historiskt har tolkats av vissa som ett gudomligt mandat för total förintelse.

Medan många judiska lärda tolkar Amalek symboliskt — som en förkroppsligande av ondska — hävdar högerextrema religiösa ledare som rabbin Yitzchak Ginsburgh att Amalek existerar idag i form av palestinier. Denna tro ger religiös legitimitet åt våld och framställer ”utplånandet av Amalek” som en helig plikt.

I modern användning har termen blivit ett teologiskt vapen — ett sätt att framställa krig, hämnd och utrotning inte bara som politiska eller militära mål utan som gudomliga påbud.

Den påtvingade normaliseringen av det extrema

Religiösa figurer som rabbin Yitzchak Ginsburgh — som en gång sågs som marginaliserade — verkar nu ideologiskt dominerande i dagens Israel.

Ginsburgh, den amerikanskfödde ledaren för Od Yosef Chai-yeshivan i bosättningen Yitzhar, har förespråkat dödandet av icke-judar och hävdat att deras liv har mindre värde. Han har beskrivit palestinier som andliga föroreningar och uppmanat till att ”rena” den israeliska armén från mänskliga rättigheter och återhållsamhet.

Kärnan i hans ideologi är hans predikan och bok The Time to Crack the Nut, som förespråkar att Israels sekulära demokratiska strukturer — liknade vid skyddande ”skal” — ska demonteras och att landet ska förberedas för en messiansk tid genom att rensa ut icke-judar.

Han föreställer sig en ”nötknäckare”: en jude som agerar utan etiska begränsningar, driven av hämnd. Ginsburgh har hyllat massmördaren Baruch Goldstein, den illegala bosättaren som mördade 29 palestinier under bön i Ibrahimi-moskén i Hebron, och skrivit att tre ”orena skal” — media, rättsväsendet och regeringen — måste krossas. Även armén måste ”repareras” genom att eliminera främmande moraliska influenser.

Undersökningen bekräftar att denna ideologi inte längre är isolerad.

Enligt Haaretz har den israeliska median, som en gång var det ”första skalet” i Ginsburghs metafor, till stor del övergett kritisk rapportering sedan den 7 oktober 2023 — dagen då Hamas attackerade Israel — och istället ekar rop på hämnd och fördrivning.

Även rättsväsendet har anpassat sig till teologisk nationalism: bosättardomaren i Högsta domstolen, David Mintz, förklarade nyligen kriget mot Gaza som ett ”bibliskt obligatoriskt krig” för att rättfärdiga att förneka humanitärt bistånd, vilket i praktiken möjliggör massvält.

Inom utbildning har högerextrema nationalistiska läroplaner omformat attityder bland ungdomar. Endast 9 procent av judiska israeliska män under 40 avvisar idéer om massfördrivning eller utrotning.